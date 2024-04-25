還沒夏天「一票人都換家電」　他驚見1原因！全場點頭：很值得

▲原PO有感直呼，換了新冷氣，冷房效果超好。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

還沒進入夏天，不少人擔心電費調漲之下，老舊冷氣越吹越噴錢！一名網友說，在賣場選購冷氣時，店員稱，買冷氣的人變多了，最大原因就是怕電費太貴，於是挑選變頻與一級能效機款，這讓原PO驚問「大家會為了省電去換新家電產品嗎？」文章引來全場網友點頭，「 變頻真的很省，長期來看很值得換」。

一名網友在PTT表示，原本的冷氣老舊，於是最近換了一台分離式變頻冷氣，果然吹起來就是不一樣，「真的涼很快～溫度不用調太低，冷房效果就不錯。」

對此，原PO突然想起挑選冷氣時，賣場店員就說，還沒進入夏天旺季，但因電費調漲的關係，買新冷氣的人變多了，「都想要換成比較高能效的變頻省電。」對此，原PO好奇詢問，「大家真的會因為電費漲這因素，就去把很多家電換新嗎？」

全場網友一致點頭直呼，「絕對有差！小時候家裡舊冷氣，不怎麼開，夏季電費6000多元，換新冷氣幾乎開24小時才3000元」、「 變頻真的很省，長期來看很值得換」、「用很久會啊，而且有補助汰舊換新，換了變頻敢吹過夜了，之前定頻常熱醒」、「冰箱24小時運作的家電，換變頻超級有感」、「變頻冷暖用過就回不去了」、「真的有差！過去舊定頻要開到24-25度，現在新變頻只要27度就好冷，而且幾乎沒聲音」。

民眾汰舊換新節能家電時，要注意選購一級能效的機款才有補助，像是吃電怪獸「冷氣」，可申請經濟部3000元補助，搭配財政部最高2,000元貨物稅減免，等於每台爽省5000元；而24小時運轉的「冰箱」，回收舊機並購買一級節能新機，也樣能享有雙重補助共5000元。