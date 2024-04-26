不婚不生「住老房一輩子」　她失業又ETF賠錢！網驚：可以躺平了

▲原PO股票雖賠錢，但500萬的股利也是很可觀。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣能適合躺平嗎？」一名熟女透露，這輩子不婚不生也不買房，打算住在老房一輩子，由於找工作不順，讓她萌念當躺平族。原PO也自曝，每月開銷不到1萬元，買了500萬ETF高股息也賠錢，讓她越想越灰心。文章曝光後，有網友驚呼「40歲就有500萬，這樣股利起碼20幾萬，一年只花12萬可以躺平了！」

一名40歲女網友在Dcard表示，她決定不婚不生，領著微薄薪水也買不起房，也不想當房奴40年，目前就住在家裡，更自嘲「以後應該沒有房屋的繼承權，但可以有自己房間的繼承權。」

話鋒一轉，原PO其實有在投資理財，無奈沒有賺錢，「有500萬的股票賠錢的高股息ETF。」而平時原PO沒有太多物慾，每月開銷不到1萬元。

如今失業的原PO，找工作也十分不順，因此萌念想當躺平族，「只是擔心老了生大病沒錢而已！」

底下網友熱議，「基本的醫療險+意外險+長照險都先買好做準備，一個人其實很自在」、「單身不可怕，沒錢才可怕，如果打算要單身，一定要努力累積資產」、「好強，40歲就有500萬，這樣股利起碼20幾萬，一年只花12萬可以躺平了」、「看你的文字敘述感覺沒有生活重心耶！如果連工作也沒有，覺得你的身體機能會退化得很快」。

有網友自曝，「我也算是躺平族了，經濟沒問題也是40+歲，但跑回學校念研究所，之後考慮去開多元計程車，有空可以去慈善機構做做志工，這樣心胸會比較寬廣，寂寞感也是減少」。