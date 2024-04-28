等了半個月！起床查App有驚喜「9600元入帳了」　一票嗨+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日在Dcard發文，分享自己打開銀行APP，赫然發現4月19日收到2筆轉帳，每筆4800元，總計9600元，下方則註明「行政院發租金補（貼）」，原來是「租金補助」驚喜入帳，消息吸引租屋族熱論。

這位網友日前在Dcard詢問租屋補助的問題，說他3月申請租屋補助，4月1日就審核通過，想知道何時會撥款入帳？結果事隔約半個月左右，他打開銀行APP時，赫然發現4月19收到2筆轉帳，每筆4800元、共9600元，下面註明「行政院發租金補（貼）」。

看到貼文後，不少跟原PO同時期通過審核的網友表示，有收到款項，「收到了！」「中信收到了」、「我是郵局，也收到囉～終於結束漫長的等待。」據了解，「租金補助」一律採撥款入帳，每戶每月最高2000元至8000元補貼，存摺上會顯示「行政院發」等字樣。

另外，內政部上月於行政院院會報告「112年至113年度推動租金補貼」執行情形。內政部長林右昌表示，自111年7月開始推動，至今已有61萬戶申請，核定件數達43萬戶，其中弱勢家庭約占4成，單身青年與婚育家庭約占6成以上，實質減輕租屋民眾居住負擔可達2至4成，預計今年7月核定戶數將超過50萬戶。