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興洋建設磐石意志，整合西門核心大基地「君冠」

▲▼君冠,興洋建設,海悅國際開發。（圖／海悅國際開發提供）

圖、文／海悅國際開發提供

地震來襲再次引發都更議題，由於都會核心區域開發較早，如今老舊建築皆已面對改建的迫切性。根據最新資料統計，全台截至2月底，已有3509件危老案經過核准，都更件數也達到1723件。台北市房價為全台龍頭，改建利益驚人，因此都更危老申請，皆以台北市最多，台北市已進入「大重建時代」。

台北市發展軸線以西區為起點，都更能量反而逆轉了一路向東的繁榮軸線。西區挾舊更新，勢必以後來居上的身價超越東區。具體例証即是西區門戶計畫，劃定範圍總面積高達440公頃，西區門戶計劃正在翻轉台北東西軸線，加上台灣國家門戶雙子星計劃已啟動，全案預估投資金額高達新台幣606億元、開發量體約16.6萬坪，預計2027年正式對外營運。機場捷運、高鐵、台鐵及台北捷運系統⋯⋯五鐵共構首站幅射台北中心崛起的能量，再次點亮西門軸心。近年返台華人置產佈局策略不約而同著眼西區，不外是看好台北市的煉金計劃。

▲▼君冠,興洋建設,海悅國際開發。（圖／海悅國際開發提供）

以石材起家結合帷幕牆跨足建設事業，興洋建設透過專業、務實、精確的視野，積極穩健開發，每一塊都更範圍皆願意投入更多時間和地主建立長期信賴感。從「興洋興天地」打造圓環新地標，為地主創造最高價值以來，興洋建設一如城市精華區的農夫，一塊一塊梳理出街廓的極大值。漢口街「君冠」的大基地整合即可見證實力，另外漢口街二期、華陰街都更案也陸續進行中。

▲▼君冠,興洋建設,海悅國際開發。（圖／海悅國際開發提供）

率先推出的漢口街「君冠」特別引藉紐約四季飯店經典靈魂，打造輝映西區的寶石地標，以新古典語彙崗石舖陳，層層退縮如一頂皇家桂冠，更透過立柱、量體堆疊頂端裝飾性，向紐約摩天大樓帝國大廈、克萊斯勒手工藝術建築致敬。更提昇耐震標準，一次做到SRC鋼骨耐震地標。針對層峰家庭規劃的空中層峰休閒會館，更是針對領袖人物量身訂製的頂奢生活。

▲▼君冠,興洋建設,海悅國際開發。（圖／海悅國際開發提供）

稀有大基地全坡平車位，西門站核心地標 興洋「君冠」即將登場

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關鍵字：君冠興洋建設海悅國際開發

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