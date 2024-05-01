少年頭家10年增5倍　微型商辦成市場新鮮貨

▲交通、商業機能與世代交替，都讓市場新鮮貨「微型商辦」成為推案熱點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年台中房地產商辦產品風起雲湧，豐邑機構、興富發集團、允將、聯聚建設等都有商辦推案計畫，據數據顯示10年間開除老闆、申請青創的少年頭家人數大增5倍，信義房屋專家表示，交通、商業機能與世代交替，都讓市場新鮮貨「微型商辦」成為推案熱點。

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據經濟部中小企業及新創企業署官網資料顯示，青年創業貸款人數截至去年年底來到1萬2468人，10年來大增5倍，2024年前3月的青創貸款人數2681人，更是5年前、2019年的全年度總和。「少年頭家」大幅攀升也讓小坪數商辦湧現商機。

▲青年創業貸款人數截至去年年底來到1萬2468人，10年來大增5倍。

台中大型建商也紛紛提供新創業者的搖籃，包括興富發集團味與文心路附近的預售新案「市政萬象廣場」，就以25~45坪微型商辦切入市場，也將是七期第一棟主打小坪數辦公空間的商辦大樓，總銷金額約76億元。

另外緊鄰台中三井LaLaport的「浩瀚湖濱城」在商場人潮效應與捷運藍線利多加持下，繼住家產品之後，再度推出樓高20層商辦大樓，單位空間設定在19~46坪、挑高4米4的微型商辦。

信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出：「台中大東區吸納東區、中區、南區、太平、大里等地的商業能量，更有台鐵、捷運紅線、及規劃核定通過的藍線捷運、橘線捷運匯集，台糖湖濱生態園區與三井LaLaport的進駐使東區交通、商場、綠地機能齊聚，不止吸引大批自住型換屋客搶進，新世代辦公潮的來臨也將帶來一波商機。」

▲台中市東區台糖湖濱生態園區與三井LaLaport的進駐，也帶來除了住宅以外的另一波商機。（圖／記者陳筱惠攝）



近年受到疫情推波助瀾，不論青創貸款或是兼職做電商、網拍的年青人比例越來越高，不少投資目光開始青睞進可攻退可守的微型辦公室，住展雜誌發言人陳炳辰指出：「在打住不打商的政策下，全台商辦市場仍保持恆溫，大型企業總部重視氣派豪華門面，以北部風行的SOHO型辦公產品多落在20坪上下，成為想從事直播網紅、社群小編等族群的首選。」

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