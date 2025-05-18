租客控無故斷電！提告求償6.74萬　房東「住在同一棟」喊冤

▲租客陳男控訴無故遭到房東斷電、拒絕進出。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名陳姓男子控訴，他於112年租下板橋一處雅房，未料卻遭房東吳男、及其前妻廖女無故斷電，且拒絕讓他進出，陳男因此報警，並且搬離該處不再承租。但陳男主張，該月份的房租8000元已經繳納，因此提告求償返還該月份房租、押金、違約金、精神損失等共6萬7400元。新北地院法官審理後，判處房東應返還押金，並應扣除2000元清潔費，即1萬4000元，逾此範圍請求為無理由，應予駁回。全案可上訴。

判決書指出，陳男與房東吳男簽下租約，於112年11月30日起承租板橋該處4樓大雅房，約定每月租金8000元，並支付押金1萬6000元。但陳男控訴，113年11月1日時，突遭房東及其前妻無故斷電，且拒絕讓他進出，陳男因此報警，並搬離租屋處不再承租。陳男主張，他11月份租金8000元已經繳納，加上押金1萬6000元、違約金8000元、一周無法上班之賠償金1萬1900元、搬家車資3500元、精神撫慰金2萬元，合計共向吳男與廖女求償6萬7400元。

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對此，吳男則否認有無故斷電、拒絕讓陳男進出一事，還表示並未收到11月份房租；吳男反斥陳男，搬走後根本沒有打掃，他還花了2000元請人來整理房間，請求法官駁回陳男請求。

新北地院法官審酌，雙方租賃契約收付明細表上，載有「收10月底結清，11月算房東的」文字，應為吳男免除陳男11月份房租，不另收取之意，勘認陳男並未支付11月租金。此外，陳男主張遭斷電、不讓自由進出一事，也遭吳男否認；法官勘查後，發現吳男、廖女與陳男住在同一棟房屋，若要斷電，吳男一家勢必同受影響，且勘驗當天監視器影像，若真有斷電影響生活之舉，陳男理應向房東反抗，但畫面中雙方舉止平和，沒有激烈紛爭，與陳男主張不符。因此法官駁回陳男大部分請求，僅認定吳男應返還押金1萬6000元，但要扣除2000元清潔費，判吳男返還陳男1萬4000元。可上訴。