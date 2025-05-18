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颱風天死守現場還成交　女房仲22歲就成「黑馬」

琥珀臧吉董事長劉香秀經營品牌成功，除了一路上夠拚，為人爽朗海派她，也帶領出向心力極強的團隊。

▲琥珀臧吉董事長劉香秀經營品牌成功，除了一路上夠拚，為人爽朗海派她，也帶領出向心力極強的團隊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人稱琥珀女王的劉香秀，只賣有國際琥珀協會認證的頂級原礦海珀，經營品牌20多年，去年營收破6億，其中光靠每月一次與風水名師湯鎮瑋的直播，便可創造破千萬營業額。電視購物起家的她，可說是銷售奇才，但成功絕非偶然。劉香秀21歲就出社會，她的第一份工作是房仲業，憑著拚命三郎的勤奮及討喜性格，很快便擺脫菜鳥期，隔年就拿到200萬業績獎金。

「我第一份工作是巨東房屋的仲介，那個年代我們賣房子還不能說是仲介，只能『暗賣』，就是要假裝是屋主的親戚或朋友。」劉香秀初入行就很拚，「我每天一早就去把房子打掃乾淨。那時候我什麼都不懂，我的組長也不太理我，但我從小嘴甜也很會想辦法。」劉香秀回憶說，她常主動幫組長買早餐，「組長吃一口，我就拿契約去問這條是什麼意思，她就會教我一點。」

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21歲就入社會的劉香秀，肯拚、個性又討喜，很年輕就在房仲業闖出一片天。（劉香秀提供）

▲21歲就入社會的劉香秀，肯拚、個性又討喜，很年輕就在房仲業闖出一片天。

她印象最深刻是有一次賣永和一間一樓的房子，結果碰上颱風淹大水，「我不走啊，因為我覺得還沒到下班時間，我永遠記得那水來得好快，後來根本也來不及走了，我就從下面一直躲躲躲，躲到衣櫃的最上頭去，那年代又沒有手機只有BB call沒辦法求救，我蹲在那邊心想完蛋了…」

為把琥珀生意做好，劉香秀(左)堅持只賣波蘭原裝進口的琥珀相關產品，經常親赴波蘭找優良廠商。（琥珀臧吉提供）

▲為把琥珀生意做好，劉香秀(左)堅持只賣波蘭原裝進口的琥珀相關產品，經常親赴波蘭找優良廠商。

劉香秀只能一直待在衣櫃上等水退掉，「等到差不多快天亮，就看到有人用那個小橡皮艇划過來，他邊罵我怎麼一個人在這裡不趕快走邊把我救下來，我說我在賣房子啊…」結果救命恩人剛好就住在三樓，後來聊一聊劉香秀竟就把房子賣給他了。「真的當場交易，我那時候就收他訂金1萬，那個年代1萬不小耶，你知道嗎我有多興奮！」劉香秀說她入行第2年、22歲，就領獎金200萬了，「我老家還放了很多我賣房子的獎盃哩」。雖然劉香秀是貧苦家庭出身，但她一直正能量爆棚，問她為何能做什麼都能成功，她爽朗笑說：「我就是很拚啊，加上我這個人可能有點運氣吧！」


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