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雙薪15萬可買2千萬房？他拆帳單「每月72K」曝驚人隱形成本

▲▼牽手,情侶,男女。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫PEXELS）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多家庭是雙薪家庭，想買房的話，預算確實可以提高，但也得量力而為。房產粉專「賣厝阿明 知識+」近日解析一對雙薪家庭的情況，夫妻每月收入15萬元，看中一間2200萬元的房子，雖然表面上看似買得起，但仔細精算後會發現，房貸開銷恐大幅壓縮生活品質，讓原本的經濟寬裕瞬間轉緊繃。

賣厝阿明 知識+」指出，若扣除500萬元自備款，貸款金額為1700萬元，30年期、利率2.5%下每月要還款67,200元，再加上管理費、水電等開銷，總住房支出逼近72,000元，「這相當於月收入的48%，已明顯超過一般建議的1/3負擔比例」。

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再往下算，雖然扣完開銷後帳面上還有5萬元餘裕，但實際還有許多隱形支出，像是房屋稅、地價稅每年約4至6萬元、未來修繕費用，以及最致命的「利率風險」。若利率升至3%，每月還款會再多4,400元，「達到71,600元，壓力爆表」。

更別提還沒有考慮生小孩的情況，未來若有育兒支出，每月保母費就要2至3萬元，加上突發狀況如轉職空窗期，一旦收入少一份，「靠一人養房將非常吃力」。

對此，「賣厝阿明 知識+」給出建議，若能把自備款從500萬拉高到700萬，貸款降為1500萬，每月還款可降至59,300元；或改用40年房貸，每月壓到約56,000元，不過利息總額會拉高。

文末提醒，雖然新青安貸款利率優惠，但有1000萬額度上限，超過部分將適用一般利率，「建議多比較銀行方案，有些針對優質客戶會有更好條件。」總結來說，這對夫妻若堅持購入2200萬房產，勢必會擠壓生活品質。不如多攢一點自備款、或尋找更符合財務現況的房子，「畢竟買房是長期承諾，找到適合自己財務狀況的房子，才能真正住得安心。」

關鍵字：房屋雙薪家庭房貸財務壓力房產買房知識家

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