買40年老透天「見1關鍵」喊心動！一票人卻勸：要問仔細

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近期看上一棟40年的老透天，且前屋主多年前自住時有整修，天花板有做水電也重拉過，讓他相當心動。不過，眾人看完都認為，細節要問清楚，「水電重拉要確認一下。」

網友在Dcard發文提到，最近看上一棟40年的老透天，在小巷裡靠著溪溝，還有一個小庭院，坪數不大，「前屋主幾年前購入時是自住有整修，天花板有做水電也重拉過，所以很心動。」

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不過，原PO坦言，因為房子也40幾年了，怕有其他結構上或是被裝潢遮住的問題，「想問問大家，有沒有什麼需注意的部分？」

對此，網友們紛紛回應，「漏水、白蟻、結構補強，水電要問清楚是重拉全部嗎？有當初拉線的圖紙嗎？」「老透天的大電通常不會重拉，因為那是個大工程，妳最好問仔細一點，還有防水，有的人只做浴室也會跟妳說他防水有重用什麼的，等下一次大雨就知道了」。

PO文也釣出過來人，表示「水電重拉要檢查到底是怎麼樣重拉？我們去年買老屋，屋主也說有重拉，後來我們開始翻修的時候，來的水電師傅說，只有配電盤是新的，其他通通都是舊線，最後我們全棟重新拉線。」還有統包公司直言，老透天要特別注意管線老舊、結構隱患的部分。