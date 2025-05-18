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超慘屋況曝光！女退租報復泰國房東「畫生殖器」怒嗆騙子

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲房客刻意破壞房子，女屋主公開照片。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島一名女屋主公開烏克蘭前房客退租後的超慘屋況，對方除了破壞家具與電器，還在牆壁上寫著「騙子」及男性生殖器的塗鴉，造成35萬泰銖（約新台幣32.1萬元）的損失。在警方介入調查之後，這名女子遭逮捕。

Thaiger、Khaosod English等報導，女屋主米松汶（Praphaphan Meesomboon）買下這間房子之後，在2024年4月15日透過仲介把房子租給烏克蘭女子，租約原定2025年4月15到期，但不知何種原因，對方在合約結束之後並未搬走。到了4月29日，烏克蘭女子告知已離開這間房子，但稱把鑰匙留在垃圾桶內，房仲到場之後才發現對方惡意破壞房子。

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▲▼牆上都是塗鴉。（圖／翻攝自臉書）

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依據米松汶透過臉書公開的照片，可見窗簾被割破，床、枕頭破損，內部填充物散落一地，電器也遭破壞，白色牆面到處都是藍色與綠色塗鴉，其中一面牆還寫著「騙子」、「32,000」等字，鏡子、天花板和牆上都畫有男性生殖器圖樣。米松汶估算，修復清潔費用需要35萬泰銖。

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▲▼米松汶估算，修復清潔費用需要35萬泰銖。（圖／翻攝自臉書）

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照片曝光後，網友推測牆上的「32,000」數字可能與租屋押金糾紛有關。米松汶對此說明，雙方確實有押金糾紛，因為房客積欠房租及水電費用，且實際簽約者是俄羅斯男子，並非烏克蘭女子，烏克蘭女子並未登記為同住者，「我怎麼可能把32000泰銖押金退給合約上沒有名字的人？」

針對這起事件，警方已介入調查。米松汶指出，她並無扣押押金的意圖，但這筆押金必須依照合約流程退還，盼當局盡快採取行動。

@sinchewdaily 泰国普吉岛一所高级公寓近日爆发租屋纠纷，一名乌克兰女子退租前恶意破坏房屋，不仅墙上涂有男性生殖器图案与“骗子”字眼，还将家具剪破、电器砸毁，造成约35万泰铢（4145令吉）损失，引发泰国社群哗然。 综合泰媒报道，女屋主米松汶5月1日在脸书曝光现场多张照片，只见原本洁白的墙面被画上蓝色和绿色涂鸦，除了写上“32000”数字与英文“swindler”骗子）字眼，同时出现多幅男性生殖器图案。 #星洲日报 #星洲网 #sinchewdaily #sinchew #星洲国际 #sinchewinternational #星洲tiktok #sinchewtiktok ♬ 原聲 - 星洲日报Sin Chew Daily ????????

關鍵字：普吉島泰國烏克蘭屋主東南亞要聞

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