有裝潢中古屋變夯？他曝「空空的新古屋」買氣不佳　大票吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，近期市場觀察發現「有裝潢的中古屋超好賣」，不論自住或投資宅詢問度都很高，主因是裝潢費用高、工期長，讓許多買家傾向選擇「買了就能住」的物件，反而新古屋因空屋難吸引人。對此，信義房屋專家指出，裝潢費用確實有持續攀升的情況，曝光新成屋、中古屋費用概況。

有網友在「買房知識家」社團匿名發文表示，近期市場觀察發現「目前只要是有裝潢的中古屋，不管自用還是投資宅都很好賣。」主因是裝潢費用高、工期延長，讓許多買家傾向選擇「買了就能住」的物件，還稱「新古屋空空的買氣不佳」。

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不過這番說法立刻引爆留言區，許多網友紛紛留言反駁，「我不會去考慮裝潢好的房子，美麗的背後長怎樣都不知道，問題會很多」、「裝潢材質是怎樣誰知道？」「就算沒錢，我也不買裝潢好的房子，裝潢結果沒有一個我滿意的，光插座燈具位置就不合我的生活習慣。」

但也有網友表示，「裝潢是真的很貴，我前年裝潢400多萬弄到好，還只是簡單裝潢而已」、「市場上7-8成的買家都喜歡買裝潢好的，裝潢好的成交速度真的很快，尤其是一些老屋。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前全球供應鏈、人力與物料吃緊，裝潢費用持續上升，以新成屋的裝潢費用來說，每坪約10～12萬左右；至於中古屋，若要考慮翻新、拉管線等等，每坪可能要12萬以上。另外，曾敬德分析，新成屋的優勢莫過於具備現代化設施，與較低的維修成本，中古屋則是地段、空間優勢，其實各具吸引力。