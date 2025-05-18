媽媽勸「不要買房」她疑惑！過來人曝經驗：有好有壞

▲應該要買房還是租房呢？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有一定的存款，到底是租房好，還是買房好呢？近日有網友發文透露，她和媽媽討論這件事時，對方勸她不要買房，否則就要背一輩子的房貸，但為什麼租屋卻不等於一輩子付房租呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在Dcard上，以「買房還是租房」為標題發文，提到她現在快要30歲了，日前湊巧和媽媽討論到買房、租房的話題。當時媽媽非常堅持，要原PO千萬不要買房，因為一買房，就要背一輩子的房貸了。

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原PO當下納悶，如果一輩子租屋的話，不也是要付一輩子的房租嗎？然而媽媽卻直搖頭，還說現在她解釋了，原PO也聽不懂，接著兩人的話題便結束。因此原PO事後便發文拋問，為什麼一輩子租屋卻不等於一輩子付房租呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「聽父母的話長大，90%只是階級複製」、「我只告訴你身為房東，年紀超過40歲後，租房是無比艱難」、「有錢買，沒錢租」、「就跟你不生小孩，你媽要你生（舉例而已），然後丟一句現在解釋你也不懂，來壓制你之後的任何提問」。

也有網友直言，「其實媽媽不解釋的話，也不知道媽媽在想什麼。我租過房也打算買房了，只能說原因不是只有錢這麼單一，買和租一定有好跟壞，如果原PO認真想過，自己可以承受風險，那就不要受別人左右」。