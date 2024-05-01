「新青安」有利無弊？市場出現驚人變化　賣方縮手了

▲新青安上路，讓二手待售量急劇下滑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

新青安上路，為房市帶來哪些變化？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、《樂居網》研究部經理謝銘元，指出該政策使屋主看漲後市，紛紛惜售，二手待售量下滑，甚至在部分區域出現「看房競標團」，賣方市場明確。

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節目一開始，謝銘元指出，新青安政策利多，使全台待售房屋量大幅縮減，首先新案待售餘屋，近5年平均14萬戶，市場最熱的2022年Q1曾降到12萬戶，隨後市況轉冷最高來到17萬戶，而在去年8月新青安上路後，快速下降到15萬戶，今年1月則再降到13萬戶。

中古屋待售量部分，過去5年平均為9.5萬戶，新青安上路後降為10萬戶，今年則再降到8萬戶。謝銘元說：「這段時間每月成交量大約都是8千件，沒有明顯增加、減少，意味著是供給量大減。」

▲謝銘元指出，新青安政策上路後，使房屋待售量大減。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

徐佳馨觀察，受到《平均地權條例》新法、房地合一2.0等限制，也使線上供給量降低，而且一些條件不錯的案子，根本不會出現到公開市場，就被房仲先賣給熟識的客戶了。

徐佳馨說，依照過往經驗，政府推出政策利多時，就代表沒有決心好好打房，而新青安確實給予市場很大的信心。至於政府推出利空，第一次可能會見效，但到了第二次市場就會測試出很多因應之道。

不過，囤房稅2.0是否會讓待售餘屋減少？謝銘元認為，影響效果相當有限，對於資產雄厚的多屋族來說，政策應相當無感。徐佳馨則說，房屋基本上都可增貸，有錢人很容易把錢借出來，弄個5~8%的投資項目。

▲目前中古屋市場熱度，超過新案市場。（示意圖／ET資料照）

謝銘元觀察，新北部分地區的二手待售量下降幅度尤其明顯，假日甚至出現房仲帶著10~15人一起賞屋，如同出價競標一樣，賣方市場明確。

在目前中古屋熱過新案的市場，消費者該注意什麼？徐佳馨說，最重要的還是貸款，「不要忽略了央行針對主要區域的第二戶7成限貸令，且由於房價飆漲，可能會有鑑價追不上房價的狀況，貸款上需要抓得保守一些。」