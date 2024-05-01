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「新青安」有利無弊？市場出現驚人變化　賣方縮手了

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲新青安上路，讓二手待售量急劇下滑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

新青安上路，為房市帶來哪些變化？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、《樂居網》研究部經理謝銘元，指出該政策使屋主看漲後市，紛紛惜售，二手待售量下滑，甚至在部分區域出現「看房競標團」，賣方市場明確。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析新青安上路以來為房市帶來的變化。

節目一開始，謝銘元指出，新青安政策利多，使全台待售房屋量大幅縮減，首先新案待售餘屋，近5年平均14萬戶，市場最熱的2022年Q1曾降到12萬戶，隨後市況轉冷最高來到17萬戶，而在去年8月新青安上路後，快速下降到15萬戶，今年1月則再降到13萬戶。

中古屋待售量部分，過去5年平均為9.5萬戶，新青安上路後降為10萬戶，今年則再降到8萬戶。謝銘元說：「這段時間每月成交量大約都是8千件，沒有明顯增加、減少，意味著是供給量大減。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲謝銘元指出，新青安政策上路後，使房屋待售量大減。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

徐佳馨觀察，受到《平均地權條例》新法、房地合一2.0等限制，也使線上供給量降低，而且一些條件不錯的案子，根本不會出現到公開市場，就被房仲先賣給熟識的客戶了。

徐佳馨說，依照過往經驗，政府推出政策利多時，就代表沒有決心好好打房，而新青安確實給予市場很大的信心。至於政府推出利空，第一次可能會見效，但到了第二次市場就會測試出很多因應之道。

不過，囤房稅2.0是否會讓待售餘屋減少？謝銘元認為，影響效果相當有限，對於資產雄厚的多屋族來說，政策應相當無感。徐佳馨則說，房屋基本上都可增貸，有錢人很容易把錢借出來，弄個5~8%的投資項目。

▲▼房仲,同業流通,配件,服務費,上限,住商不動產,開發,專約,一般約。（圖／記者陳建宇攝）

▲目前中古屋市場熱度，超過新案市場。（示意圖／ET資料照）

謝銘元觀察，新北部分地區的二手待售量下降幅度尤其明顯，假日甚至出現房仲帶著10~15人一起賞屋，如同出價競標一樣，賣方市場明確。

在目前中古屋熱過新案的市場，消費者該注意什麼？徐佳馨說，最重要的還是貸款，「不要忽略了央行針對主要區域的第二戶7成限貸令，且由於房價飆漲，可能會有鑑價追不上房價的狀況，貸款上需要抓得保守一些。」

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關鍵字：地產詹哥老實說新青安待售量二手交易量樂居謝銘元住商不動產徐佳馨

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