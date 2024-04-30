年薪100萬「仍買不起房」12年公務員嘆：別考公職！遭網吐槽

▲原PO抱怨薪水低買不起房。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

公務員工作穩定、薪水不差，被許多人視為「鐵飯碗」，不過有網友抱怨，勸想要考公職的考生不要來，就算考上公務員也買不起房子，工作12年了，年薪100多萬元，但現在隨便一間房都要1000萬，根本買不起。貼文一出，不少網友翻白眼「想賺錢還想當公務員？」也有人感嘆，即使不當公務員，也買不起房。

有網友在Dcard發文，「考上公務員也買不起房子啊」，即便進入公家機關工作，也無法負擔起高昂的房價，工作12年，月薪實領7萬3000元，年薪約在100萬左右，但面對外面的房價，這樣的收入還是顯得力不從心。

他無奈嘆，現在的房價都是1000萬起跳，尤其在台北，房價更是高得驚人，「吃也超級貴，基本上根本難存錢」。

貼文曝光，不少網友吐槽，「會當公務員的，基本上心態就是躺平了，想買房不可能會找一個死薪水的工作」、「想賺錢還想當公務員」、「我臨時人員都買得起了，你領7萬多買不起，你要不要想一下你的理財能力是不是有問題？」「對~我到民間企業，每個月實領4萬，就買得起了」、「鐵飯碗=買得起房？邏輯死去才會這樣覺得吧」。

不過有網友指出，「我朋友買台北公寓，她和老公兩個都是高考公務員，月付25000還是買得起，她很省，之前沒考上的時候一個飯糰分兩餐吃」、「我認識的公務員做10年以上7成都有房子」。也有網友抱持著躺平的心態生活，「老早躺平了，每年規劃出國玩其實還蠻開心的，唯一期待的是安樂死的法案通過，這樣未來就沒有什麼牽掛及煩惱了」、「不管軍公教警消，或為人打工的勞工，應該都買不起」。