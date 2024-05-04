一聽房客懷孕　天使房東「1舉動」超暖！網羨煞：還缺房客嗎

▲一住進來就懷孕，房客大讚這是好房子。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

好房東就像好鄰居一樣可遇不可求！一名房東表示，新房客入住4個多月了，傳訊息詢問對方住得如何，結果得知租客懷孕了，因為自己也是媽媽，很感動也很開心，馬上詢問有沒有需要幫助的地方，還打算送奶瓶消毒鍋給租客，貼文曝光，網友羨煞喊「超暖心的，是天使房東！」

房東在Dcard發文，「我的租客懷孕了！」詢問租客住宿狀況，意外得知對方懷孕的好消息，「不曉得為什麼，或許因為自己也是媽媽，所以聽到總覺得開心又感動」。租客開心分享，之前有在備孕，但遲遲沒有好消息，沒想到一搬進來就懷孕了。

收到喜訊，房東開心喊恭喜，「她說搬來才懷孕的，代表這是個好地方，開心開心」，並表示自己是老手，有任何問題都可以詢問，甚至還打算送奶瓶消毒鍋給租客。租客則笑回，「消毒說月中送了，妳不要破費了，年底再帶小朋友去拜訪妳，謝謝」。

貼文曝光，網友直呼房東超暖，「妳是好房東！都想去跟妳租房子了」、「我們房東也是知道我懷孕，直接要我下次繳房租扣掉6000元，說要給小朋友紅包」、「這個房客很有禮貌，妳也好貼心，如果是我會很感動」、「這個世界需要多點愛的包容」、「剛卸貨完，我要向每個願意生小孩的女性致敬，懷孕真是太辛苦（痛苦）了啦！原PO真是太溫暖，孕婦很需要」、「妳們都好可愛，我也想跟妳租」。