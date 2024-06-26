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倫敦房間租金4萬「只放得下床和書桌」　萬人一看照片傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲雖然房間有個對外窗，採光似乎不錯，也有附上窗簾，但整體空間相當小。（圖／翻攝自鏡報）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首都倫敦一間房間招租，月租金1060英鎊（約新台幣4.3萬元），雖然有大窗戶，但只放得下一張雙人床，幾乎沒有空間擺其他家具。照片一發布隨即引發眾人熱烈討論，因為室內空間真的超級小，直呼「這基本上就是牢房吧，去監獄還比較便宜」。

鏡報報導，這間出租的房間位置就在倫敦西南部克利普罕（Clapham），整個空間擺放一張雙人床之後就塞滿，床邊幾乎可說是貼著牆壁，只有一邊稍有空間能在床頭邊放著一個白色小架子。

雖然房間有個對外窗，採光似乎不錯，也有附上窗簾，但整體空間相當小。照片顯示，房裡並無衣櫃等儲物空間，就只有床鋪上方的牆壁三層架，在床尾則有一張桌子，桌上擺著電腦、鍵盤等物品。

在這則房間出租的訊息公開之後，一名正在找房子的網友剛好看到，但卻被每月1060英鎊的價格嚇到，並轉發至社群媒體上。

此文一出立刻引發大批網友關注，超過2萬人按讚，留言數衝破600則。許多人形容這間房間這麼小，但卻要1060英鎊，價格不太合理，直說「這基本上就是牢房吧，去監獄還比較便宜」、「太扯了，完全不合理」、「對很多人來說，倫敦已經貴到住不起了」、「往好的一面想，你在發電子郵件、煮熱開水、做早餐的時候，都不用離開床耶」。

關鍵字：倫敦租房房間出租

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