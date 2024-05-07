ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國泰建設X三井不動產集團　中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮

▲▼國泰建設X三井不動產集團　中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮。（圖／業者提供）

▲國泰建設與三井不動產集團攜手合作的新北指標大案「METRO PARK」，於5月6日舉行開工動土典禮。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

新北指標大案「META PARK」，由台日不動產雙強－國泰建設與三井不動產集團攜手合作，挾雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月公開後，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」於5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發，即將接棒登場。

「METRO PARK」基地緊鄰「META PARK」，靠近環狀線中原站，規劃28~52坪格局，以SC鋼骨結構打造兩棟31~32層建築，加上一期的兩棟摩天大樓，未來落成後，四棟超高樓層建築量體，將成為中原站旁最醒目的捷運地標。

台日建築結晶 中和世紀之作

該案開發規模龐大，兩期基地面積總和達到5400坪，負責銷售此案的海悅廣告表示，大型住宅開發案的規劃與建造，需要投入相當大的心力，這次國泰建設與三井不動產集團兩大龍頭共同合作，傾注雙方最好的資源與深厚建築實力，合力將本案整體開發尺度推向國際高度，立基的起步點足足「高人一等」，放眼區域內的其它個案，實在難以超越。

國泰建設深耕台灣60年，穩健、務實的大樹企業精神，穩坐國人心中第一建築品牌形象，獨步全台的「四大保證」，方正、宜居的國泰格局，更是擄獲超過5萬6千戶國泰粉絲肯定；而享譽日本的三井不動產集團，累積厚實的經驗與品牌力，近幾年積極布局台灣，包含商業設施、住宅、精品飯店、outlet等大型開發案，皆有亮眼表現。

在兩大強勢建築品牌「台日混血」DNA加持下，自開案以來市場關注度與網路討論聲量始終居高不下，二期「METRO PARK」接棒在即，自然也是備受各界期待。

國際級建築團隊　擘劃嶄新日系質感聚落

延續一期高規格開發尺度，二期同樣由國際級大師組成建築團隊：台北101舵手－李祖原聯合建築師事務所操刀建築規劃；公設空間由與日本百年「日建集團」系出同門的日本日建設計負責，其他如永峻工程顧問、聿善景觀設計、袁宗南燈光設計等，也都是業界頂尖。

值得一提的是，二期臨路面同樣規劃大尺寸退縮的林蔭步道與沿街廣場，待兩期社區完整開發時，將成功打造出大型聚落質感，街廓相連合體，也將成為一條兼具時尚潮流與閒適氛圍的繁華商業廊帶，帶動當地區域發展，也為中和地區民眾開啟嶄新生活視野。未來走在大尺度退縮的林蔭步道上，就好像置身在優雅的日本街區，感受綠意與愜意同步蔓延。

建案官網：https://pse.is/5wgguf

關鍵字：新北國泰建設三井不動產中和METRO PARK

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公，其中位於台中市西區博館路9筆房地、1筆空地，租金底價為14萬7966元，信義房屋專家認為，透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，以目前行情來說具相當的競爭力。

18分鐘前

缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

早期平價日本料理店十分流行，能開到現在的已經不多，近期又有一家熄燈。位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料店家無預警停業，饕客直呼不捨。信義房屋專家表示，該區大坪數店面相當稀有，預估月租金可達20~30萬元。

29分鐘前

新北最大基地社會住宅！年底完工　明年開辦招租

1小時前

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿下　隈研吾設計圖面曝光

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，楠梓首個捷運聯開案，高市府7日公布由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」最優申請人，預估投資42.89億元，打地上2棟住辦、住商大樓。專家預估，房價至少4字頭起跳。

2小時前

外國人在台置產面積增1.14倍　高雄占一半

長線外資悄進場？據內政部統計，外國人Q1在台取得土地674筆，建物290筆。其中，土地筆數為2017年來同期新低，但建物棟數卻是2022年以來同期最高。另外，外國人置產面積也成長不少，其中土地面積5萬5708坪，建物面積1萬1687坪，與去年同期相比，與去年相比，漲幅分別高達80.8%及114.3%。

2小時前

【廣編】伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》開工，地段優勢單挑南港經貿園區

南港區矚目指標個案《豐琚》於日前舉辦開工動土典禮，投資興建的「中國開發」董事長鄭重，以及國際頂尖營造團隊「日本國土開發」台灣分公司藤井雅弘部長等貴賓蒞臨現場祈福執鏟。

3小時前

國泰建設X三井不動產集團　中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮

新北指標大案「META PARK」，由台日不動產雙強－國泰建設與三井不動產集團攜手合作，挾雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月公開後，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」於5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發，即將接棒登場。

3小時前

日本黃金週只剩「一晚230元旅店」　驚悚內部曝光！鄉民毛炸

一名日本網友在黃金週期間到神戶遊玩，但因旅店都已客滿，他只好入住一間老舊旅宿，雖然一晚只要1100日圓（約新台幣230元），不過陳舊、斑駁的內部堪比驚悚片場景，讓眾人不寒而慄，傻眼直呼「寧願睡公園」、「這是死魂曲吧」。

3小時前

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾斜屋主怒訴都更卡關

寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱明顯龜裂，屋況頗差。該棟住戶受訪時淚訴，房子賣不掉，沒能力搬去其他地方，家中小二女童被地震嚇到屢做惡夢，要改善居住安全只能靠都更，連隔壁的豆花名店「豆花莊」都同意改建，但台灣銀行卻成為全案的最大阻礙。

3小時前

149萬買22坪公寓打造「夢幻小屋？」　網虧：雜草叢生風

高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，竟然有整間公寓開價比1輛進口車價格還低。房仲在臉書社團主打公寓開價149萬元，標題自稱是「敘利亞戰爭風格低總價公寓3樓」，還強調不要再幫房東繳房貸，目前只有1間浴室，讓網友笑虧是：「雜草叢生風」。

3小時前

伊朗突「天降魚雨」　滿地活魚交通大打結

讀者迴響

熱門新聞

房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆..

獨居妹遇陌生男狂轉門把！1壞習..

房市最後榮景？　鄉民憂新青安「..

才住2個月「租客懷孕了」　房東..

滾筒洗衣機如何清洗？家事達人曝..

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更..

代銷要求「付50萬訂金」才能看..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

「知道就暴露年齡」的樂園引爆回..

樓梯間驚見「整坨灰塵」！網一看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

最低每戶月租3218元！　台中..

缺工害的！高雄37年日料名店熄..

新北最大基地社會住宅！年底完工..

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿..

外國人在台置產面積增1.14倍..

伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》

中和捷運地標METRO PAR..

日本黃金週只剩「一晚230元旅..

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366