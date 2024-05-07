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「新北的天母」在哪？內行推「這1區」超頂：住的都是有錢人

有網友問新北的，「新北的天母」是哪。圖為天母。（示意圖／報系資料照）

▲新店區的山區被指是新北的天母。圖為天母。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市天母異國風情滿滿，被人稱為「天龍國中的天龍國」，而近日一名網友好奇詢問，「新北的天母」是哪裡？多數網友聯想到新店區，指新店的山區有非常多高級住宅、別墅，尤其是華城特區，建築外觀採歐洲設計，讓人宛如置身在歐洲，且住戶都是有錢人。

原PO在PTT以「新北的天母在哪？」為題發文，表示「大家都知道，台北最頂的地區就是天母，那新北最頂的地區是哪裡，讓當地人會有優越感的那種，請問哪個地區算新北天母呢？」

貼文曝光後，一票網友點名新北市新店區，指新店華城特區的別墅，外觀有如歐洲建築，市容和街道整潔度比北巿天母更強，居民全是口袋深的有錢人，「新店吧」、「如果真的硬要類比新店吧」、「新店別墅比較像」、「新店山區那邊很漂亮很有歐洲fu」。

也有人認為，「新板啊不能說是板橋人，要說是新板人」、「街廓最完整漂亮是林口跟三峽」、「林口跟淡水很早以前就在喊新市鎮後來林口真的被喊起來了，淡水還是扶不太起來」、「林口有2-3間美國學校」，不過有人回，「林口到底哪來的臉自詡新北天母啊笑死」。

據悉，有網友曾在臉書社團《我是士林人&我是北投人》發文，「住在天母的人，為何不說他們是士林人就好，一定要說自己是天母人，是自我優越嗎？」而當時有許多天母人嗆他「士林那麼大，只講士林誰會知道」、「是你在歧視天母人吧」。也有人說「什麼年代了，還有人看到天母兩個字會自卑的」、「我住陽明山啦，也不會說自己是士林人」。

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關鍵字：PTT周刊王

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