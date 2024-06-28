26歲準備買第4間房！性感正妹當房東　自曝最想遇到「這種房客」

▲26歲女子葛瑞絲就住在墨爾本。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名26歲女子靠著經營成人平台Onlyfans成功攢下財富購入3間房子，目前在考慮買第4間，也要把房子租出去當一名房東。她認為，房東提高房客租金的舉動可以理解，但不該不合理地漲價，也說她希望未來能遇到好好照顧房子的房客，作為交換，她也會當一名體貼的房東。

▲葛瑞絲已經買下3間房子，正考慮是否購入第4間房。（圖／翻攝自IG）

News.com.au報導，澳洲維多利亞州26歲女子葛瑞絲（Grace Wears Lace）就住在墨爾本，除了這間房子，她還在維多利亞州另處地點買房，並以每周600澳幣（約新台幣1萬2890元）的價格出租，目前正等待房客入住，第3間房子買在昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），打算在房子蓋好之後出租。

▲葛瑞絲坦言，貸款壓力相當大。（圖／翻攝自IG）

葛瑞絲稱，買下3間房子之後，隨之而來的購屋貸款壓力也大，目前每間房子都還有65萬至70萬澳幣的貸款，且3間房子維護費用也相當高。

她說，若房東只是想要回收成本，調高房客租金是可以理解的，因為貸款利率等等的費用都高得離譜，但這並不包括不合理漲價，「若不講道理就把房租漲太高，或是無緣無故把人趕出去，那這就是完全錯誤的。」

葛瑞絲透露，很高興能在年輕的時候就接觸房地產，正考慮是否要買第4間房，「希望我的房客可以好好照顧我的房子，作為交換，我也會當個體貼的好房東」。

▼葛瑞絲希望房客可以好好照顧她的房子，她也會當一名不錯的房東。（圖／翻攝自IG）