她長大才知野原廣志是「人生勝利組」！網曝：而且房貸已繳完

▲小新的爸爸野原廣志，總是感嘆有32年的房貸要繳，因為蠟筆小新是從1990年8月開始連載，至2022年8月就滿32年，所以，野原一家的房貸已還清。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）

文／鏡週刊

日本知名漫畫《蠟筆小新》陪伴許多人長大，其中小新的爸爸野原廣志也是高人氣角色之一。近日有網友在網路論壇po文，提到自己長大後才感覺「廣志是人生勝利組」，不僅結婚有兒女，還有一輛汽車跟一棟房子。貼文一出，有網友加碼曝，「而且貸款（房貸）已經繳完」。

一名女網友在Dcard以「長大後才感覺廣志是人生勝利組」為題發文，表示自己以前並不想成為像野原廣志那樣的大人，但長大後才感覺「廣志是人生勝利組」。

原po有些羨慕感嘆，野原廣志年紀35歲，不僅在雙葉商事當課長，娶了妻子「美冴」、育有一對兒女，還養了一條狗，此外更擁有一棟獨棟透天房子及一輛汽車，「35歲有車有房，真的很好。」

貼文曝光引起大批網友共鳴，有許多人還跑來留言，「大家小時候都想當悟空，長大了才知道廣志才是人生理想」、「雖然老是掛在嘴邊的32年房貸聽起來很慘，但是誰買房沒有房貸」、「光是35歲在商社當課長就屌打一堆人了，商社在日本可是高收入產業」。



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