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新北社宅停麥拉倫　住戶「符合申請條件入住？」住都中心回應了

▲▼新店央北青年社會住宅。（圖／新北住都中心）

▲新店央北青年社會住宅。（示意圖／新北住都中心，下同）

文／CTWANT

新店的央北社會住宅最近被踢爆住戶似乎來頭都不小，因為地下室竟出現千萬名車，百萬豪車也多達10多台，質疑這些車主看來財力雄厚，怎麼會符合社宅的申請條件？對此，新北住都中心回應，經過調查，名車都不屬於承租人所有，而且承租條件，動產不列入計算。

住宅停車場出現一輛麥拉倫650s要價1500多萬，還有一台要價300萬起跳的保時捷凱燕，現場雙B百萬名車超過10多台，不過這裡並非市區的豪宅，而是新店的央北社會住宅停車場。

根據《三立新聞網》報導，新店的央北社宅被踢爆地下室出現千萬名車，百萬豪車也多達10多台，不少同樣住在涉宅內的住戶也大感疑惑，「我是發現這裡面好像也有人滿有錢的樣子，像我這個這麼窮，都沒有車」，還有社宅住戶更表示，停車場內的豪車真不少，「還滿不少的，為什麼他們可以住進來？」

▲▼新店央北青年社會住宅。（圖／新北住都中心）

新店央北社宅40%以上是出租給經濟或社會弱勢者，月租金最低4200元，最高只要1萬元出頭，只是鄰居們能夠開名車，怎麼看都不像弱勢，「因為他條件，照理講，（開名車）那些人應該不太可能可以住進來」。

看看申請資格，承租人戶籍內親屬必須是名下都沒有房。抽籤優先戶，每月平均所得要在1萬6千元和2萬4千元以下；一般戶，自己和家庭成員每人每月平均所得都得低於5萬6千元。

買超跑但住社宅，也讓網友狂酸根本是青年豪宅，針對這樣的情況，新北住宅都更中心社宅組組長羅浚杰表示，「車輛的部分，其中一輛是社宅承租人的同住人的所有，另一輛是公司車輛，2台車都不是承租人所有」，按照承租辦法，動產不會列入調查，也就是說，社宅承租人就算名下有超跑也不違規，不過這樣的規定是否符合照顧弱勢的本意？

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關鍵字：周刊王新店央北社會住宅央北社宅房產雲

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