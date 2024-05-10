大學畢業擁200萬「想在雙北買房」要有捷運站！　網推1地

▲原PO想擁有自己的房子。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，生長在家境很差的家庭，父母離異，媽媽一人照顧她和智能障礙的哥哥，她大學一邊讀書一邊打工，把錢拿去投入股市，省吃儉用存了100萬元，從小到大都是租房過日子，一直夢想有一間自己的房子，現在手上有200萬元，希望在北部買間房子，條件是附近有捷運站，貼文掀起網友熱論。

女網友在Dcard發文，家境並不寬裕，父母離異，父親從未給我孝親費，「媽媽一個人帶著我和智能有障礙的哥哥長大，之前還是低收身分」，阿嬤過世後，拿到200萬元的遺產，不過，媽媽拿去亂買股票剩100萬元。

大學四年她省吃儉用，靠著打工賺錢、獎學金、ETF，存到100萬元，現在剛出社會，做著月薪4萬元的工作，「平常還會打臨工，一個月可以存3萬元」；媽媽在五金行上班，月薪29K，今年60歲了，因體力不支即將離職了。

一家三口住在一個11坪大的樓中樓，月租15000元的，「我和媽媽睡一張床，我哥打地舖」。房東表示最近要調漲房價，預估2000-3000元不等，過去原PO因為房租等原因搬家很多次，22年來從未有過自己的房間，買房子、擁有自己的房間，一直是她的夢想。

原PO目前手上有200萬元，想在台北買間大套房，「一個月繳3萬內的房貸，買那種比較偏但有捷運的地方呢？」雖然有困難，但還是想要試試看，「至少房貸跟房租差不多，但是是為了自己繳！」

貼文曝光，200萬元要在北部買房很難，「以原PO的狀況來說，就是買奢侈品。其實租房沒什麼不好，口袋裡有錢（ETF、現金）會讓人生多很多彈性」、「保守一點頭期款要抓3成…200萬能選的也不多，捷運附近真的不用想…輪不到我們買」、「找找看一些社會住宅，讓妳壓力不用這麼大」。有網友推薦淡水，「紅樹林或淡水站走路10分鐘內，10年內的中古屋可以看看，1200萬以內還有不少選擇」、「總價回推的話，淡水應該會最適合妳，至於其他站的話，你買大套也不見得能讓你貸滿八成」。