滅門血案關鍵！二林洪若潭凶宅開價6000萬　網：包含焚化爐？

▲洪若潭夫婦命案被發現時，遺體已在這個焚化爐內被燒毀至碳化。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

二林鎮的一棟豪華別墅，成為台灣社會歷史上一段令人不寒而慄的記憶，23年前，這裡曾發生一宗震驚全台的滅門命案，洪若潭夫婦被發現死於自家的焚化爐內，而案情經過多年依舊撲朔離迷，擁有者李姓醫師宣布有意以高達6000萬的價格，出售這處鬧得沸沸揚揚的住宅，而焚化爐是否隨之轉手，更成為網友討論的焦點。

2001年9月5日那場滅門悲劇，至今仍在當地人民的記憶中留下深刻的陰影，洪若潭夫婦的命案被發現時，遺體已被燒毀至碳化，而當時警方在客廳桌上警方還發現3封留給妹妹的遺書，揭露洪家族不和以及遭受非議的情況，然而，案情至今未明，成為當地一個令人無法釋懷的謎團。

這座別墅並不僅僅是命案現場，它更成為民間眾所周知的恐怖凶宅，從外表上看，這座豪宅大門深鎖，庭院裡長滿了蔓草，彷彿一座死城，被當地居民視為禁地，這樣的氛圍讓許多人在購屋時都避而遠之，不願意居住在曾經發生兇案的住宅內。

然而，1位李姓的醫師卻對這個恐怖別墅毫不在意，在經歷3次拍賣之後，最終以1,100萬元的價格買下了這個被稱為「鬼宅」的住宅，堅定地表示要將其改建成自己的家園。

然而，近期有消息指出，李醫師有意以價值6000萬元的價格出售這座別墅，消息一出，立即在網路上引起廣泛的關注和討論，許多網友紛紛提出了疑問，其中最引人注目的是，這筆6000萬元的售價是否包括當年那台令人毛骨悚然的焚化爐？

對於這樣的疑問，眾多網友紛紛表達了自己的看法，有人認為，這台焚化爐因為20多年前命案的發生而具有歷史價值，或許可以考慮列入台灣重大刑案博物館的檔案中。

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