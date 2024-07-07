男友周末來住！女網紅自爆「收房租才公平」一票不挺

▲女網紅透露，當男友周末來住她家的時候，會收取費用，這是她與男友之間達成的共識。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞一名女網紅錄製Podcast時公開自身私生活，平時的她並沒有和男友同居，但當男友周末來住她家的時候，她就會跟男友收取「房租」，也就是當天使用的水電費。但消息一出隨即引發不少網友論戰，部分女網友並不認同她的做法，稱「不，這就像男友每次來載我、送我回家都要給錢一樣」、「真的太小氣」。

每日郵報報導，網紅戈梅茲（Marystella“Malle”Gomez）與另名網紅里薇拉（Isabela Rivera）一起上Podcast錄製節目，戈梅茲在節目上透露她與男友達成的共識，也就是當男友來住她家時，她就會收取一些費用，認為男友要支付他的那一部分費用才叫做公平。

戈梅茲說，「（男友）周末來我家過夜，我還是要收錢，我的意思是，這裡的一切都是免費的嗎？這裡的水是免費的嗎？我看不出來有何不妥。」此話一出，在場的另外一名網紅里薇拉並不認同這樣的說法，但戈梅茲相當堅持自己的觀點，還提到「若男人不能幫助你擁有更好的經濟生活，那你在做什麼？」

這段對話內容曝光之後沒多久，不少網友開始在社群媒體上討論這件事，但許多人並不同意戈梅茲的想法，直說「不，這就像男友每次來載我、送我回家都要給錢一樣」、「真的太小氣」。但也有人力挺戈梅茲，並說明當她和老公生活在一起之前，他總是從星期四住到星期一，她便要求他必須付水電費，這件事就這樣敲定了。