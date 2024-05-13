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母蟑螂10天即產卵！家中「有這些」小強超愛　專家授1招：可除整窩

桃園市蘆竹區一戶民宅爬滿蟑螂，住戶一開門蟑螂瞬間噴出，甚至掉在該戶身上，因此被網友戲稱為「蟑螂人」。（圖／翻攝自內壢大小事臉書）

▲桃園市蘆竹區一戶民宅爬滿蟑螂，住戶一開門蟑螂瞬間噴出，甚至掉在該戶身上，因此被網友戲稱為「蟑螂人」。（圖／翻攝自內壢大小事臉書）

圖文／CTWANT

早在2億5000萬年前，蟑螂就和恐龍一起活躍在地球上，如今恐龍已滅絕，但蟑螂這個不起眼的小東西卻猖狂依舊。研究顯示，母蟑螂不只能儲存精子，一次交配就能多次產卵，甚至不需要精子，「母母」相聚也能生下小小強；此外，超強抗藥性也是蟑螂存活的關鍵，尤其是德國蟑螂更是「遇強則強」，實驗證明，5種殺蟲劑齊攻它依舊活得好好的！

蟑螂是居家環境中最難以清除的一種害蟲，牠們通常畫伏夜出，懂得避人耳目，能在空中滑翔，也能爬行及鑽入壁縫。蟑螂還有許多特異功能，例如母蟑螂只需交配一次就能終生產卵，因為牠們可以將公蟑螂的精子儲存在體內分次使用。

另外，根據日本北海道大學研究指出，美洲蟑螂就算只有雌性也能進行「單性生殖」，實驗中將3隻雌蟑螂放在一起時，平均10天就可以產下卵鞘，顯示不需要雄蟑螂，雌蟑螂就能生下小小強。

而夏天更是蟑螂繁殖的旺季，除蟲消毒業者余夏表示，每到夏天殺蟑的案量就會增加至少3成。至於哪種居家環境最容易有蟑螂？「絕對是囤積食物過多的家庭！」

余夏說，家裡到處都是蟑螂有一個共同點，就是擺放過多已經開封的食物，例如麵條、餅乾、砂糖等。「在有些家庭裡甚至會發現許多已經過期的開封食品，這些油、氣味都會吸引蟑螂！」

專家建議居家環境要定期清潔，尤其廚房更要經常擦拭除去油、氣味，才能減少蟑螂出沒。（圖／報系資料照）

▲專家建議居家環境要定期清潔，尤其廚房更要經常擦拭除去油、氣味，才能減少蟑螂出沒。（圖／CTWANT資料照）

除了多清潔、少囤積物品之外，余夏也建議使用餌劑。「家中要全面掃蟑可使用水煙式殺蟲劑，若是偶爾有蟑螂，就可以用凝膠式餌劑，點在牠常出沒的地方，蟑螂吃完回到窩死掉後的屍體會被同類吃掉，就可以消滅整窩蟑螂。」

中興大學昆蟲系教授黃紹毅博士也認為餌劑殺蟑效果好，他受訪時表示曾利用餌劑讓家中一年都沒有蟑螂，另外，若家中有小孩、寵物，黃紹毅則建議可使用非物理性的「蟑螂屋」。「它與餌劑類似，但它放在密閉盒子裡，比較不會被誤食。」

余夏提醒若使用蟑螂屋，千萬要記得定期更換。「很多人一放就忘記它的存在，一開始蟑螂屋的確有效，但時間一長會失去效用，最後就變成『真正的蟑螂屋』了。」

許多人認為可用檸檬、香茅等精油驅趕蟑螂，黃紹毅說，這些方式或許有效，但一旦家裡有油味、食物等味道，蟑螂還是會靠著旺盛的生命力與適應力進入家裡。至於肥皂水等方式，余夏則笑說：「我自己做了很多實驗，蟑螂都是活得好好地啊！」

蟑螂還有一項最強的特異功能，就是對於殺蟲劑能迅速產生抗藥性，其中又以德國蟑螂最強。根據《經濟昆蟲學》期刊刊登的一篇報導，指出在美國加州南部某些民宅中的德國蟑螂，在接觸到5種常用的殺蟲劑時還能安然存活。美國普度大學昆蟲系教授沙爾夫（Michael Scharf）認為，對抗蟑螂除了用藥，還要用其它方式，例如誘捕或用吸塵器，其中保持環境衛生才是根本之道，多管齊下才可能杜絕蟑螂。

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