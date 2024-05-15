差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

▲原PO認為，冷暖空調只貴3000元，為何還有人只買冷氣機款。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「整個廢到笑！」一名網友直呼，冷暖空調只比冷氣貴3000元，夏天冬天都用得上，為何還有人只買冷專機款，尤其寒流又連日下雨，家中住起來猶如地獄，「一堆人只為了省那3000塊只裝冷氣？」文章曝光後，不少中南部人反虧，「一年開不到10天的暖氣忍一忍就過去了！」

一名網友在PTT表示，之前去賣場看冷氣時，同型號冷氣機與冷暖空調，兩者相差3000元左右，「買一台冷氣可以用個好幾年」，且冬天夏天都用得到，因此讓他十分不解，「一堆人只為了省那3000塊只裝冷氣？」

原PO還說，北台灣遇到寒流且連日下雨，「家中住起來整個像地獄一樣，買落地的暖氣機，吹起來又悶又難受，又沒辦法全室都暖，到頭來完全沒有人想去他家拜訪，根本就整個廢到笑啊！」

對此，原PO依舊百思不得其解，並好奇拋問「沒人發現買冷氣不裝冷暖氣機的人很蠢嗎？為何這群人只為了省幾千塊，卻要讓自己每年都要忍受寒冬啊，真是豈有此理！」

底下網友熱議，「冷暖讚」、「裝冷暖開自動定溫，回家就開也不用管」；但不少人認為無感，「南部大概就寒流來的那一天需要開而已」、「在高雄真的沒開過」、「台中一年開沒幾次」、「冬天就短袖+外套」、「一年開不到10天的暖氣忍一忍就過去了」、「個人比較喜歡冬天，但偶爾太冷還是會開到，只是次數真的不多」。