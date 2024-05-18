台南10大熱門申貸路段　超過5成總價破千萬

▲台南歸仁高鐵特區的高發二路，榮登2023年台南最熱門申貸路段。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台南報導

南科產值連2年破兆，一躍成為全台第一大科學園區，連帶燒起周邊房市。台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計2023年台南市10大熱門申貸路段，冠軍路段為歸仁區高發二路，年度核貸筆數高達400筆，榮登最熱申貸路段寶座。其他包括南區萬年七街、東區崇元一街、永康區東橋五路及北區文成一路，均擠上前五名。

台灣房屋土地公加盟店店長薛大川表示，歸仁區高發二路位屬台南高鐵特區，也是沙崙智慧綠能科學城所在地，鄰近台南三井Outlet及高鐵站，自住及投資買氣力道強勁，光是高鐵特區就有超過2千戶推案量能，指標大案包括「晶悅首發」及「達麗國家強棒」。

而排名第二的熱門路段為北區文成一路，位在鄭子寮重劃區，該生活圈機能完備，質感大樓林立，加上北外環快速道路開通，縮短到南科交通路程，深受南科新貴青睞，發展為台南高級住宅區之一，該路段主要受500戶指標大案「遠雄北府苑」推升買氣，目前每坪成交單價已站穩4字頭。

另觀察10大熱門路段中，有超過半數路段位於熱門重劃區，如高鐵特區、鄭子寮重劃區、東橋重劃區、南台南站重劃區、舉喜重劃區、九份子重劃區等。其中僅有2個蛋白重劃區，平均房價不到千萬元可入手，其餘重劃區路段，平均總價均破千萬元以上。