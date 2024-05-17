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美房貸利率降至4月以來最低！　買家興趣缺缺

▲美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲美國房貸利率降。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國房貸利率在5月初降至4月以來的最低水準，但買家仍難以負擔目前的住房市場。因此，房貸需求呈現疲軟狀態。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）的季節性調整指數，總房貸申請量僅比5月初前一周微增0.5%。

綜合外電報導，美國30年期固定利率房貸的平均合約利率從7.18%降至7.08%，而符合貸款額度要求的貸款（76萬6550美元或以下）的點數從0.65降至0.63（包括發放費），前提是首付款20%。這樣的利率下降對於希望購買住房或進行再融資的人來說，確實是一個好消息，因為較低的利率意味著未來幾十年的還款負擔將有所減輕。

住房貸款再融資的申請最受每周利率變動的影響，本周增加了5%，比去年同期高出7%。MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示：「上周國債收益率繼續下跌，房貸利率連續第二周下降。利率的下降小幅推動了再融資申請，特別是VA再融資的強勁增長。然而，再融資活動的總體水準仍然很低。」這意味著雖然有一些借款人利用了較低的利率來再融資，但整體市場上的再融資需求依然處於低迷狀態。

購房貸款申請本周下降了2%，比去年同期低了14%。這一下降主要是由FHA貸款申請減少9%所驅動。FHA貸款因首付要求遠低於一般貸款，深受首次購房者和低收入買家的青睞。坎補充說：「儘管利率的下降對潛在的購房者有利，但房貸利率仍遠高於一年前，而待售房屋庫存依然緊張。」這表明，雖然利率有所下降，但高房價和低庫存仍然是許多潛在買家的主要障礙。

5月中房貸利率略有下降，但市場的焦點現已轉向將於周三發布的月度消費者價格指數報告。另一次通貨膨脹資料的公佈將影響聯邦儲備系統對利率的下一步行動。抵押貸款新聞日報（Mortgage 新的s Daily）首席運營官馬修·格雷厄姆（Matthew Graham）寫道：「預測顯示核心價格將按月上漲0.3%。在利率的世界裡，0.2或0.4的結果差異巨大。0.1或0.5的結果可能會導致數月來最大的利率變動。」這意味著即將發布的通脹數據可能會對未來的房貸利率產生重大影響，市場參與者將密切關注這些數據的發布。

由於這些因素，房貸市場在近期內仍將面臨不確定性，市場參與者將密切關注未來的經濟數據和政策變化，以尋找跡象指引未來的房貸利率走向。儘管近期的利率下降給購房者帶來了一些希望，但整體市場環境依然充滿挑戰。未來幾個月，經濟形勢和政策決定將在很大程度上決定房貸市場的走向，因此，各方需要做好準備應對可能的變動。

關鍵字：房地產房貸北美要聞

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