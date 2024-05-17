ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

戶數少「她買來當度假房」　才1年崩潰要賣！全場爆共鳴：當笨蛋

▲▼ 房市空景，建案，工地 。（圖／記者林裕豐攝）

▲友人當了一年主委超崩潰，打算要賣房了！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我是不會有下次了，阿彌陀佛！」網紅作家黃大米透露，曾擔任管委會職務的她，認為這年頭有人願意當委員，務必要好好珍惜，「出來當砲灰的笨蛋，比日本壓縮機還稀少！」她的友人買一間度假屋，礙於戶數少，大家得輪流當主委，結果當了1年，友人就哀喊想賣房了，引發全場網友共鳴。

黃大米在臉書表示，她與朋友都當過社區管委會的職務，因此對於有人願意承擔這項工作，「真是無敵佛心」。畢竟，這項工作不僅需要投入大量的時間和精力，根本吃力不討好，「會被住戶盯的滿頭包，住戶所有對社區的不滿，變成對你的不滿，不論怎樣做，都很難討好所有的住戶，甚至還會被告。」

許多人都知道，戶數多的社區比較複雜，但黃大米說，住戶很少的社區也是令人崩潰，女性友人就是苦主之一。

對方說，當初之所以願意購買，就是看上戶數少與出入單純，買了才發現，住戶太少根本請不起24小時的管理員，只能請一位白天的管理員幫忙大家收東西，夜晚的安全就隨意了。

因為住戶少，所以大家要輪流當主委，不過友人買這房子只是用來度假，並不常來住，只要輪到她當主委，住戶的車子如果卡在車道或機械車位有狀況，通通都會打電話來要她處理，偏偏她人又不住在那邊，真不知道要如何處理。

友人當了一年主委後，已經萌念想賣掉房子，「因為當主委真的太煩人了，一想到下次還會再輪到，就很崩潰！」

對此，黃大米不禁喊話，「這年頭大型社區管委會，每次開會都很精彩，因此如果有人願意出來當委員，大家就好好珍惜，因為這種願意出來當砲灰的笨蛋，比日本壓縮機還稀少！」

底下網友熱議，「我們社區只有31戶，沒有管理員，當了主委、財委就甩不掉（沒人要接）」、「在渡假的我都得趕著回來調監視器，心好累」、「目前也是當社區委員...常要聽阿嬤碎唸抱怨一個小時」、「我們社區主委更慘...被住戶吿」、「我今年就是那群笨蛋的頭」、「當初也是買戶數少、輪流當主委，領悟到真的不適合擔任，很帥氣的直接買另一間，但回首...也因為如此，買到低價的新屋，現在反而感恩當初的遭遇」。

不過有網友自爆，「當主委都賺得油細細，我們這邊1千戶社區大家搶著當...」。

關鍵字：戶數少住戶主委委員賣房

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中國央行出手！宣布下調房貸利率　取消個人房貸利率下限

中國全國切實做好保交樓工作視訊會議17日在北京舉行。中國國務院副總理何立峰表示，要打好商品住房爛尾樓風險處置攻堅戰，保障購房人權益；同時，中國人民銀行與國家金融監管局下調房貸利率。

19分鐘前

沒提前7天交房租！男子被房東清空退租　投訴遭嗆：照合約辦事

大陸湖南發生罕見租約糾紛。租客周姓男子從海南返回長沙租屋處時，驚見公寓內價值近人民幣2萬（約新台幣8.8萬）個人物品全被搬光，之後更驚覺遭到房東退租。

46分鐘前

大陸宣布房市重磅會議今日召開　或醞釀「救市大招」

外媒近日披露，知情人士透露，中國正考慮要求地方政府吸收待售餘屋，搶救房地產市場，激勵房地產類股飆漲。大陸國務院宣布，5月17日下午4時，大陸住房城鄉建設部等多部門負責人將召開國務院政策例行吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況。

1小時前

民生社區海砂屋都更爆糾紛　地主喊話：李四川救救我們

在內政部通過《都更條例》修正草案，中央地方積極面對老舊建築重建的同時，本刊調查，卻出現精華地段都更案地主狀告市府案件。除信義區2處老舊公寓分割爭議，民生社區也出現列管海砂屋糾紛。

1小時前

「王品宇宙」帶頭卡位　巨蛋商圈成餐飲激戰區

高雄的商圈重心由南高雄移到北高雄，吸引不少店家移入，巨蛋商圈範圍愈來愈大，連在台灣深耕10年的「添好運」首間街邊店，也選在巨蛋商圈，還有王品等大型連鎖餐飲品牌進駐，打造王品宇宙。信義房屋專家表示，疫情遞延的展店需求近期大爆發。

2小時前

百年老廟成違建！募款修繕遭爆「私自擴建、占地」...廟方這麼說

深坑天龍宮擁有百年歷史，主祀顯應祖師爺，可說是當地重要信仰中心，廟方日前發起「募款修繕」活動，希望信眾幫忙出錢，出力協助修繕，不過有投訴人指控，廟方前主委根本未經地主同意，也未取得建築使用執照，就擅自擴建廟宇，被新北市府認定「屬於違建」，怎麼如今要和信眾募款1千多萬？對此，廟方也做出回應。

3小時前

林口指標大案！地標鉅獻「亞昕天匯30層擎天環景首席」共榮亞洲最大AI聚落

亞昕深耕林口，以建築實績自證實力，超越地王，更不只為王！眾所矚目的30年代表作－「亞昕森匯」推出後好評不斷，締造優質口碑，經過醞釀，接續推出「亞昕天匯」環景首席大案。

4小時前

房屋總價太低「服務費有低消」　鄉民怒懟房仲黑文化

仲介服務費最高抽房屋總價6%，但卻有鄉民踢爆，由於房屋總價太低，房仲要求「低消服務費」。不具名的房仲業者坦言，針對超低總價、若又是地段偏僻的冷門物件，確實會發生這種狀況，但這就是市場機制。

4小時前

一表看雙北年輕人購屋熱區　板橋、新莊摘冠亞軍

盤點20~40歲年輕人在雙北的購屋熱區，板橋、新莊一年超過2000件，為新北冠亞軍。而台北市中山區則以812件成為北市之最，超過第二名內湖區的673件。

4小時前

4億豪宅、霸氣入手4戶！信義區超豪宅尊貴宜居　「隱」字訣更顯價值

台北市豪宅「200萬俱樂部」今年第一季再添新交易，大安區「元利信義聯勤」1月高樓層戶以總價約4.24億元售出，信義計畫區「皇翔御琚」3月也以總價約4.5億元售出，坐穩「台北市最貴豪宅」寶座。

5小時前

海邊撿漂流物神似姊夫？　原民男狂開車：誰的啦～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

被房東找去修冷氣「進屋見1幕」..

婆婆要小倆口在三、蘆找400萬..

燦坤蘆洲旗艦店將改建　地主曝光..

賓士業務存不到錢「跳行1職業」..

存款250萬「8年級妹買房被阻..

8組人馬搶台糖楠梓土地　單坪衝..

新竹空虛到只有科技業？老司機曝..

「冒煙的喬」月花20萬租澄清湖..

板橋30年富豪社區都更　蓋19..

差3000元「就是不買冷暖空調..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中國央行出手！宣布下調房貸利率..

沒提前7天交房租！男子被房東清..

大陸宣布房市重磅會議今日召開　..

民生社區海砂屋都更爆糾紛　地主..

「王品宇宙」帶頭卡位　巨蛋商圈..

百年老廟成違建！募款修繕遭爆「..

亞昕天匯「30層擎天環景首席」..

房屋總價太低「服務費有低消」　..

一表看雙北年輕人購屋熱區　板橋..

4億豪宅、霸氣入手4戶　信義區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366