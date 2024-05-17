戶數少「她買來當度假房」　才1年崩潰要賣！全場爆共鳴：當笨蛋

▲友人當了一年主委超崩潰，打算要賣房了！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我是不會有下次了，阿彌陀佛！」網紅作家黃大米透露，曾擔任管委會職務的她，認為這年頭有人願意當委員，務必要好好珍惜，「出來當砲灰的笨蛋，比日本壓縮機還稀少！」她的友人買一間度假屋，礙於戶數少，大家得輪流當主委，結果當了1年，友人就哀喊想賣房了，引發全場網友共鳴。

黃大米在臉書表示，她與朋友都當過社區管委會的職務，因此對於有人願意承擔這項工作，「真是無敵佛心」。畢竟，這項工作不僅需要投入大量的時間和精力，根本吃力不討好，「會被住戶盯的滿頭包，住戶所有對社區的不滿，變成對你的不滿，不論怎樣做，都很難討好所有的住戶，甚至還會被告。」

許多人都知道，戶數多的社區比較複雜，但黃大米說，住戶很少的社區也是令人崩潰，女性友人就是苦主之一。

對方說，當初之所以願意購買，就是看上戶數少與出入單純，買了才發現，住戶太少根本請不起24小時的管理員，只能請一位白天的管理員幫忙大家收東西，夜晚的安全就隨意了。

因為住戶少，所以大家要輪流當主委，不過友人買這房子只是用來度假，並不常來住，只要輪到她當主委，住戶的車子如果卡在車道或機械車位有狀況，通通都會打電話來要她處理，偏偏她人又不住在那邊，真不知道要如何處理。

友人當了一年主委後，已經萌念想賣掉房子，「因為當主委真的太煩人了，一想到下次還會再輪到，就很崩潰！」

對此，黃大米不禁喊話，「這年頭大型社區管委會，每次開會都很精彩，因此如果有人願意出來當委員，大家就好好珍惜，因為這種願意出來當砲灰的笨蛋，比日本壓縮機還稀少！」

底下網友熱議，「我們社區只有31戶，沒有管理員，當了主委、財委就甩不掉（沒人要接）」、「在渡假的我都得趕著回來調監視器，心好累」、「目前也是當社區委員...常要聽阿嬤碎唸抱怨一個小時」、「我們社區主委更慘...被住戶吿」、「我今年就是那群笨蛋的頭」、「當初也是買戶數少、輪流當主委，領悟到真的不適合擔任，很帥氣的直接買另一間，但回首...也因為如此，買到低價的新屋，現在反而感恩當初的遭遇」。

不過有網友自爆，「當主委都賺得油細細，我們這邊1千戶社區大家搶著當...」。