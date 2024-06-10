一堆人搶「租金45K↑房子」都誰在租？內行曝1族群超愛：爽翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

房價越來越高，租屋市場也受到影響，你可以接受多高的租金？一名女網友透露，現在和男友住在板橋，因為租整層住家，每個月都付35K的租金，近來打算要搬回台北，不過近來發現即使看到租金40-45K的房子，也常常被別人租走，讓她好奇，這些房子到底是誰在租？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，和男友的年薪都在200萬左右，平時在板橋租了整層住家，空間約36坪，距離捷運很近，每個月租金35K。但2人最近想要搬回台北，所以在找租金40-45K的新房子，不過後來發現喜歡的物件常常都很快就被租走，不禁好奇是不是自己手速太慢？

原PO也產生另一個疑問，發現租屋平台上面有很多40-200K的房子，租金非常高昂，不禁好奇到底是那些族群會租這麼貴的房子，「尤其10萬的房子真的會有很多人租嗎？之前只看過藝人租而已」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



文章掀起討論，網友紛紛表示「好幾間小房子租人，拿到的總租金再去租一間大房子自住」、「有聽過年收快千萬的，但還是只有租豪宅來住」、「45K以上通常有三房，很適合網拍跟直銷的，常常會說有穩定現金流，但也說不出在做什麼」、「我前公司老闆就是這樣，一個月租金10多萬，全家一起住」、「我會租，因為工作關係要跑南北兩地，剛好也有雙方兩地的家人，所以一邊是買的，另一邊就是租48000的房子，給家人住與自己南北跑有地方」。

也有人指出，「很正常哦！公司租下來給外派的高階主管住，高租金沒關係但要能報稅」、「我天母舊家租給外商高管，一個月8萬多」、「我認識有外商高階主管就是租屋，租金十萬左右的，在天龍國（大安區），她說花雙倍錢也買不到這區這個坪數的房子，用租的肯花錢一堆可以挑，想換就換」、「外商啊，我一個日本朋友外派到台灣，公司一個月租金補貼8-10萬，還不是公司指定的房型，員工可以自己找想住的房子，找到了就向公司申請補助，爽翻，他還只是進公司沒幾年的基層員工，主管大概住更豪華的」。