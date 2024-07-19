舊租客「住9年趕不走」忍痛賣房！　他便宜買到卻苦惱了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友苦惱表示，舊屋主因趕不走租客，只好忍痛將房子便宜賣掉，而新屋主接手後，也面臨到這個棘手的問題，於是求問「要用什麼方式趕走對方？」PO文掀起討論，不少人建議，可先寄存證信函要求搬離，後續找律師走訴訟，但最好也要有心理準備。

網友在臉書社團「租屋糾紛、問題、租霸、疑難雜症特區」發文提到，舊屋主之前曾讓租客申請過租賃補助，而該名租客已住了9年之久，同時也是舊屋主的親妹妹，後來舊屋主打算賣房，但又趕不走她，只好便宜賣掉。

原PO接著說道，現在新屋主接手，而該名租客仍繼續住在裡面，「請問要什麼方式趕走她？然後目前他們已無租約。」

對此，網友們紛紛回應，「當初為什麼要買啊」、「斷水電」、「打幾折？這你怎麼敢買，當初有進去看房嗎？如果她...想不開」、「明知道是燙手山竽的買賣行為，還要購入，也是非常奇怪」、「給一筆錢，商請舊屋主的妹妹搬家另租它屋，因為她的心態可能是地基主，打死做鬼都不會想搬走」、「我也覺得，花錢請人處理比較快」。

另外，還有內行指出，「過戶後就要馬上寄存證要求搬離，後續花點錢找律師走訴訟，跑完後申請強制搬離。還有千萬不可有任何形式同意續租或暫留等等，也不可接任何金錢，以免變成不定期契約。不過這類自己要有心理準備，有可能自殺在屋裡。」

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