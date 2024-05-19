房市多熱？他曝體感「狂被求卡位代銷」：自排搶不到理想房型

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經作家「阿格力」日前曾在粉專分享，連續兩個月陪朋友在林口看房，就像是「蝗蟲過境」，一堆房子都要競價搶標，覺得房地產熱到把大家都逼急，一個月內就有4個朋友成交自住。他17日則表示，有人認為房市熱是炒作，但這個月真的有很多朋友拜託他跟認識的代銷卡位，因為靠自己排，可能搶不到理想房型。

阿格力在粉專表示，看到有人認為房市熱是新聞炒作，還有人酸少子化，「但我真實體感是，本月有很多朋友拜託我跟認識的代銷卡位，不然如果自己去排隊等開賣，可能搶不到想要的房型。」話題引來財經網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」留言，「我是真的打算歐應再一間。」

貼文令許多人有感，「沒錯，買房的時候旁人常說你買貴了，但真的親身經歷時才知道是越來越貴，跟阿格力說的一樣，現在的昂貴價，是將來的便宜價」、「少子化聽20年了，回不去了」、「沒錯，機會不會等待，就像好屋一樣，看了喜歡別人一樣喜歡就訂走了。」

還有人表示，「小坪自住熱，不是房市熱」、「工程師一堆都買爆」、「確實，現在慶幸三年前有捏起來買」、「買啦！上周買這周就漲了」、「買起來，真心認同有現金流就買這個原則」、「需要自住，金流可過，再加上不要買貴，就可以趕快買」、「吵房價很高的人，其實不過就是想要便宜買房子，既然出發點是想買房，那房價怎麼會下跌？」