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陶朱隱園13年只賣出1戶　PTT點「2原因」搖頭：有錢人也不想買

▲▼陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

▲陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

說到最頂豪宅，許多人都會聯想到一戶要價18億的「陶朱隱園」，就有網友指出，13年來只賣出1戶，且還是相關企業所買下，「整棟成本加上稅，專家計算接近400億」，而且應該不會有人想住，畢竟只要有人住進去，媒體就會大肆報導，出門可能還會被偷拍，隱私全沒了，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「陶朱隱園GG了吧」，如果一坪賣550萬元，「整棟成本加上稅，專家計算接近400億」，一共有40戶，等於每戶的成本價接近10億元，「現在一戶都沒有正式賣出去，持有成本一年大概要1億」。

而且，即便有錢也不會想要買陶朱隱園，一共只有40戶，住進去大家都會知道，「媒體一定會報導，等於全世界都會知道你住陶朱隱園」，可能還會有網紅、記者拍照，根本沒有隱私。住在台灣的國外富豪更不可能買，「信義區又沒有什麼東西...只有百貨商圈，沒事花十幾億買在信義區要衝X小？」

原PO感嘆，「當初蓋這個陶朱隱園的，根本失算了吧，這個建築會變成沒有人住的美術建築吧，有沒有八卦？」

貼文曝光，網友點頭直言，買得起的人根本沒人想買，「老實說，造型太詭異，容易引起關注，反而沒隱私」、「我有百億身價我也不想住」、「買得起的有錢人根本不會想住那，反正就放著」、「自住沒隱私，賣掉價格高不好脫手」、「太高調，真的有錢人不會買」、「真的是太高調太有名」。

其他網友則表示，「那棟只是有錢人蓋的藝術品而已」、「就裝置藝術，但是那麼大的空間，浪費了」、「那是裝置藝術，不是房子」、「建商賣不掉，又不降價」、「聽說金庸有去看過，風水沒有很好」、「一堆有錢人會看風水」。

▲▼陶朱隱園。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陶朱隱園大電梯共4.5噸大，能載汽車停進家裡。（圖／資料照）

事實上，知名鄉民「土豪哥金庸」曾在PTT上，分享看陶朱隱園的有趣經歷，由於身分審核嚴格，等了6至7天才被通知，「裡面是真的蠻大，算是非常科技超級豪宅」，尤其導覽員外貌姣好，「參觀時一直有電話來想看房。」

金庸透露，15樓以上的戶數全看過，但深信風水的他，自認「有天斬煞」，不過目前只售出一戶，好處是「現在訂了停車位隨你停，想怎麼停就怎麼停，66、68號門牌，看是要六六大順，還是一六八。」

至於沒購入的原因，金庸坦言除了風水問題，另一個關鍵是「習慣住別墅了，所以才沒有下手，建議一次付清別給銀行賺，僅供參考。」針對18億的天價值不值？金庸選擇不正面回應，「基於隱私，當初跟我們說的價位好像有點落差呢！」

關鍵字：豪宅陶朱隱園無人問津美術建築頂級豪宅

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