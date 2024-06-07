建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

▲因年改與官司壓力，公務員鐵飯碗誘因不再，各地方政府缺員孔急，又以新北市政府預算員額缺員逾1成為大宗。圖非當事單位。（圖／CTWANT提供／下同）

文／CTWANT

政府部門缺員問題嚴重，特別是建管和工務單位需才孔急，實務界人士透露，目前許多大樓建築結構審查流於形式，只要十分鐘就完成審查作業，他反問：「這種『專業』把關的建築，你敢住嗎？」

考試院公最新數據揭露，2014年報考各類科公務人員逾80萬人次，2020年疑因受到疫情影響，報考人數「腰斬」首次跌破40萬人次，去年更只有32萬報考人次。以土木工程類為例，無論是高考或地方特考，報名人數都小於需用員額，加上地方政府的職等不如中央政府，中榜考生大多選擇中央政府履新，地方政府的員額自然不足，年復一年，各項專業工作只能由其他同仁分攤。以2023年為例，高考二級土木類科，需用員額24人，只來了13人考，錄取11人。

對於建管單位缺人嚴重，建築師呂欽文直言問題有二：首先，建管工程人員動不動就被羅織罪名，加上社會氛圍造成這些人的尊嚴低落，建管人員大都不想待在單位，相繼離職反而讓留在單位上的人力更吃緊；其二，經驗缺乏傳承，最直接的是審查流程延誤且專業度下降，由於台灣法規規定，若地下室開挖未達4層或建築樓高未達50米，只需要地方建管單位書面審查，然而建管單位人力又缺乏設計實務經驗，審查流於資料勾稽，詳細度也不足，建照一樣由縣市政府核發，但背後的可靠度有誰敢保證。

▲北市大直新建案灌漿意外，不少專家指出，就是建管處審查工程圖與執照經驗不足惹禍。

土木工程師陳先生就是實例，他受到家中長輩影響，18歲高職畢業後便報考土木類科普考，第二次就輕鬆上榜。後來他取得學士學位，接著又相繼通過地方特考和高考，不料卻在報到受訓前，長輩身纏罰單銷單案遭控圖利上銬，儘管事後不起訴，自己也已不敢再投入公職，轉赴業界打拼。

新北市土木建築學會理事長余烈則直批，近月不少建築工地灌漿鄰損案，就是沒有經驗的建管處人員審照釀成。他感嘆說，剛畢業的新鮮人願意到公部門服務很好，但是長官自己業務繁忙，根本沒時間帶新人，儘管新人充滿熱血，自己也相信多數不會有貪汙邪念，但「真的沒經驗又沒人教，你要他怎麼辦？」若能提高土木工程類科專業加給，並同步綁定5年以上業界經驗，相信「重賞之下必有勇夫」，公部門能有效招到具有經驗的即戰力人才。

對於可能的改革方向，呂欽文建議，政府單位應考慮「圖利除罪化」，由於各項工程一定有利潤，廠商才會來投標，但是公務人員憂心遭落選者檢舉，對於各項興利措施動輒得咎，呼籲政府單位思考，如果各項告發圖利案中，公務人員並無受惠與對價關係，是否能考慮除罪化，讓正派想好好做事的公務員，不再籠罩在圖利陰影下。

台北市政府人事處副處長李花書則直言，在已經缺員的公務體系中，由於中央職務列等優於地方，不少人才紛紛投向中央，連待遇已堪稱一流的北市府，都面臨人才流失的問題。呼籲中央政府修法，至少讓地方職務列等向中央看齊，以免淪為政府內部中央地方互搶人窘況。

▲新北市土木建築學會理事長余烈直言，必須提高薪資誘因並要求資歷門檻，否則建照審查問題只會愈發嚴重。

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