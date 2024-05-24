世界級南科領航科技新盛世！政府積極提升宜居機能

▲台南科學園區因發展先進製程半導體產業，站上全球半導體世界隊之首，令許多專家看好整體為在地帶來的發展能量。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

AI科技崛起已成為全世界趨勢浪潮，而這背後的產業鏈有許多MIT的隱形冠軍，其中攀登台灣高科技產值之巔的台南科學園區（以下簡稱南科）佔有一席之地，不僅在2023年創下1兆5855億元的商業價值，更是連續三年產值破兆，站上全球半導體世界隊之首，展現獨步全球的產業領導地位。受全球AI晶片效應和3奈米製程的量產加持之下，2024年整體產業發展持續穩健成長，讓南科不僅是台南巿的驕傲，更成為超過9萬名科技精英的共同家園。

南部科學園區管理局局長蘇振綱表示，由於南科生產5奈米、3奈米等先進製程的晶片，晶片製造商、上游的設備商及材料商通通匯聚於此，且串聯嘉義科學園區、南科臺南園區、沙崙綠能科學城、南科高雄園區、南科橋頭園區及屏東科學園區，囊括嘉義、高雄到屏東，形成了非常重要的南台灣科技廊帶，「南科三期已有超過7成的土地都被預約了，未來預期增加接近5千個工作機會」顯見前景蓬勃。因應南科發展，台南市政府協助提升園區聯外交通和周邊生活機能如教育、醫療、日常食衣住行等，讓南科成為宜居之地；也吸引許多歐美半導體、光電廠商、外國使節及政府代表皆來參訪，希望吸取南科經驗為產業長遠布局。

目前話題度最高的南科三期，擁有約85公頃的開發土地，透過中央政府投注74.39億元分階段開發，讓腹地擴展至1127公頃，超越竹科700公頃的1.6倍規模，凸顯台南在全球半導體產業崛起、擁有科技產業群聚的優勢。園區從半導體產業上游IC設計，如聯詠科技、聯發科、瑞昱；中游晶圓製造包括晶圓代工的台積電、聯電，設備商像是荷蘭ASML、美商科磊科林、美商應材、日商東京威力科創、德商TRUMPF等，製程材料商則有力森諾科半導體材料、富士電子材料、東洋先端科技；乃至下游封裝測試如南茂科技、閎康科技，台南市政府經濟發展局局長林榮川表示，已有7成土地被預定，目前尚有12公頃土地正在招租中。

持續發展的南科帶動鄰近區域產業園區開發，包含新吉、和順、永康、七股科技工業區及新市產業園區，綜觀這些產業區域都因就業人口而產生需求，例如下一代的教育就學問題；像是南科即擁有國立南科國際實驗高中等共12年的基本國教學校，還有新市國小也有附設幼兒園等；小吃餐飲、五金百貨、生活量販店等生活機能一併發展起來。再加上台南本身得天獨厚的天然條件，擁有曾文、烏山頭、南化等水庫，蓄水量可達近6億8萬噸，同時每座水庫回收水再利用，讓半導體等先進科技園區最關鍵的用水量無虞。

隨著2026年南科三期擴建竣工，將有機會為台灣經濟帶來約1000億的年產值，為了使南科能夠因應全球化和數位化的趨勢和挑戰，不斷推動創新、轉型和升級，需要串聯在地多種優勢打造出宜居的產業城市，臺南市政府地政局局長陳淑美說明，針對南科聯外道路包括有台84線、台86線、國道8號，以及正在施工中的北外環道，能從南科的園區一路直通永康、安南再通往安平；還有國道3號、國道1號、台61線及省道，「都能形成很好的連外溝通」。

陳淑美補充表示，現正開發中的南科FG區段徵收區裡含高達100公頃的用地，另有去年底內政部都市計劃已審議通過了的ABCDENO區段徵收區，約達375公頃面積，包含產業用地以及很大一部分將開發為南科周邊園區食衣住行所需生活機能用地；加上南科醫院的高品質醫療服務將由奇美醫院團隊提供，「當南科飽和，勢必南科效應會往外擴散，往南可能至新和重劃區，將來建設、住宅及商業發展重心將慢慢向新市移動」。

對此財經專家何世昌表示相同看法，「現在很明顯舊區持續在往新區移動，新重劃區的人口成長速度也是比較明顯」不僅吸引企業進駐新設企業總部或新據點，例如統一集團宣布在新市投資100億元新建統一物流中心、家樂福宣告在新市展店等，政府也為了因應年輕家庭的育兒需求，將於新市開立新的幼兒園，都讓新市的新和重劃區受到高度注目。此外，新和重劃區因靠近新市舊市區、南科三期以及奇美醫院，也成為補強、完善南科生活、醫療、教育等機能的新助力。

在南科產業引擎帶動下，各項建設環繞南科而生，不僅支援南科就業族群生活，或是支援園區內產業進駐的各項開發計劃，牽動著地方的繁榮發展，使得台南成為領航全球的AI世界隊，有能量透過科技再創新時代盛世。