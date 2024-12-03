「亞洲最大半導體設備商」營運中心開幕　代銷保守：房價創高難

▲台積電主要設備供應商之一、亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron （TEL） 台灣子公司「東京威力科創」台南營運中心3日開幕。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電主要設備供應商之一、亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron （TEL） 台灣子公司「東京威力科創」台南營運中心3日開幕，可望挹注台南先進半導體產業量能，專家表示，善化房價近1年有11.9%漲幅，不過已難有創價空間。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

東京威力科創為亞洲最大、全球前5大半導體設備商，是台積電主要設備供應商之一，近年來積極投資台灣。3日開幕的台南營運中心，位於南科。東京威力科創總裁張天豪表示，台灣是世界半導體產業重鎮，TEL除可提供客戶在地化優質服務，也和台灣半導體產業一同提升研發能力，整合材料、設備、製造成為一條龍供應鏈。

年份 成交件 均價(萬) 最高價(萬) 2024 697 件 34.6 46 2023 645 件 30.9 41.2 2022 507 件 33.48 41.2

▲善化區歷年預售案成交表現。（ETtoday製表）

該營運中心位於善化區西善一路，根據實登統計，今年區域預售案均價達34.6萬元，相較去年30.9萬元，呈現價量俱揚。最高成交價則已達46萬元，不少新案陸續站上4字頭。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，Q4受投資、置產買盤急凍影響，善化4字頭行情多在上半年出現，9月央行祭出信用管制後，成交案以3字頭的華廈、大樓產品為主。

佘光宗認為：「隨自住客出現觀望，現階段買氣暫時熄火，房價沒有再創高價的空間，不過營運中心開幕也能提升民眾購屋信心。」

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？