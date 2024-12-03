ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

記者張雅雲／高雄報導

「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，2016年開幕，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」車迷直呼不捨。信義房屋專家表示，該店是自由路至河堤路段間的明誠路，最後一棟可整合開發的透天，地價起碼180萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲▼高雄,自行車,277自行車,明誠路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲3日一開店就湧入不少自行車迷來挖寶，之後會在高雄另找新據點繼續經營。（圖／記者張雅雲攝）

「277自轉車」目前共有台南、高雄、台北3店，高雄店位於左營明誠路，2016年開幕，已開幕8年，1樓為專業單車店，2樓以上為訓練基地，近期突在粉專無預警宣布，「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程，預計將出清至本月21日。」

▲▼高雄,自行車,277自行車,明誠路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店2016年承租，已開幕8年。（圖／記者張雅雲攝）

而3日一開店就湧入不少自行車迷來挖寶，店員表示，21日後將暫停營業，之後會在高雄另找新據點繼續經營，中間會有短暫空窗期，至於新店位置尚未確定，屋主也未透露新買家身份。

對此，網友紛紛表示不捨，有網友回覆「感謝277這8年來的訓練，一路跟277成長，還真有點不捨！」、「好感傷，這裡有我胖了又瘦了又胖了的各種運動回憶。」

根據租賃實登顯示，該店2016年承租，地坪147.9坪、建坪181.7坪，為地上3樓透天，月租金16萬9600元，租期未公布。在地仲介預估，成交價落在2.6~2.9億元，目前整棟月租金約20萬元上下。屋主為自然人，實登成交價則無紀錄。

▲▼高雄,自行車,277自行車,明誠路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲從民族路至自由路的明誠二路，沿線都是中古大樓。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋河堤店長何柏勳表示，從博愛路到民族路的明誠二路，已是相當熱鬧的商圈，沿線商家林立，從早到晚都能提供消費人潮，而從民族路至自由路的明誠二路，沿線都是中古大樓，該店可說是臨明誠路最後一棟可整合開發的透天建築。

何柏勳表示，以明誠路沿線的土地行情來看，因為成交量確實不多，在幾年前的成交就有超過150萬元的紀錄，依照區段的漲幅，地價單坪有機會拉到180~200萬元，區域以大樓店面為主，1樓租金約5~7萬元，以投報率來看其實不高。

  277自轉車小檔案
位置 左營區明誠二路
坪數 地坪 147.9 坪、建坪 181.7 坪
屋齡 24 年
租金 16 萬 9600 元
地價 預估單坪 180~200 萬元

▲277自轉車小檔案。（ETtoday製表）

但若是以整合土地的角度，一起入手該店後方的鐵皮透天，周邊街道單坪土地價值約70~80萬元，整合基地後，合計可達314坪，雖為住4用地，但因沿線可建地相當稀有，加上左營預售新案，行情已達5~6字頭，新買家除了自然人置產外，也有機會吸引建商出手。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄自行車277自轉車明誠路信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

17人搶七期資深豪宅　他加價600萬、每坪38萬拿下

台中市位於老虎城對面、河南路三段上的七期資深社區「華太怡然居」出現法拍戶，今（3日）三拍98坪含2車物件，底價3008萬元，出現17組人馬瘋搶，最終由吳姓自然人，一舉加價約600萬元，以3605.9萬元得標。

51分鐘前

「亞洲最大半導體設備商」營運中心開幕　代銷保守：房價創高難

台積電主要設備供應商之一、亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron （TEL） 台灣子公司「東京威力科創」台南營運中心3日開幕，可望挹注台南先進半導體產業量能，專家表示，善化房價近1年有11.9%漲幅，不過已難有創價空間。

1小時前

政策洗牌房市有利自住剛需　「買在起漲點」鎖定北士科新洲美元年

為了扭轉房價上漲的預期心理，央行總裁楊金龍今年第三季，祭出第7波選擇性信用管制，而在市場資金充沛、低利環境持續下，長線房價其實更加易漲難跌，而台北市的發展早已趨近飽和，台北市政府下一輪發展重點往北轉移，士林、北投有多個重大建設題材逐漸發酵。

3小時前

房仲店頭來人量砍半　全聯會批央行「亂棒打鳥」

央行9月重拳打房，房仲慘兮兮。房仲全聯會今（3日）表示，店頭來客、約看組數砍半，且衝擊持續擴大中。該會認為，這波房價大漲主要是因寬鬆貨幣、持續壓低利率，央行有不可迴避責任，呼籲央行要著重於如何有效引導充裕游資，而不是祭出第七波這種亂棒打鳥政策。

3小時前

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

在高雄相當知名的蓮潭國際會館，業者公告11月30日熄燈，大廳最知名的麵包店比飯店本業還紅，不少民眾趕在熄燈前大排長龍爆買一波，而原址將由陽明交大高雄分部進駐，預計明年4月招生。據實登統計，周邊中古房價1年已有46%漲幅，早買一年單坪可省12萬元。

4小時前

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，2016年開幕，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」車迷直呼不捨。信義房屋專家表示，該店是自由路至河堤路段間的明誠路，最後一棟可整合開發的透天，地價起碼180萬元起跳。

6小時前

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品牌「手骨粗」空燒1440萬

天氣漸冷正是鍋物餐廳大發利市的好時機，過去在文心路四段經營超過8年的「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」，2022年因租約到期退場，原店址隨即以45萬元高租金迎來下家，如今2024年12月該店面依然「屹立不搖」帆布高掛，專家分析有可能是建築修改、品牌定位問題。

6小時前

蔡英文老家房價大跌　單坪成交77萬創新低

台北市早期10大名宅之一、前總統蔡英文的老家「鑽石雙星大廈」，該老豪宅睽違1年再現交易，但房價行情大跌，每坪滑落到77萬元，創社區新低。在地房仲表示，敦化南路第一排基本單價在百萬以上，本次成交價不合理。

8小時前

東森房屋狂歡購屋節　成為您成家路上的最佳夥伴

在2024年房產市場競爭激烈的背景下，東森房屋舉辦狂歡購屋節「買賣成交抽」與「專任委託抽」的抽獎活動，為消費者帶來雙重驚喜並打造專屬的購屋與售屋體驗。凡於活動期間內，完成符合指定條件即可參與抽獎，將有機會獲得豐厚獎品，實現圓滿成家與生活品質的雙重提升。

8小時前

影劇天王北漂30年終置產　北歐風幸福宅迎二胎

「人生難買早知道，萬般皆因沒想到」北漂30年、年過半百的戲劇搞笑天王馬力歐，終於買了人生第一間房；老婆「蜜媽」也懷孕了，喜迎第二胎；優渥設計師葉巧偵為新家用心配置實木家具和超耐磨木地板，讓39年老屋變身北歐風幸福宅，這麼多好事一起降臨，讓馬哥直呼「真的走老運了」。

9小時前

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品..

台積工程師來了！　租屋需求大公..

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬..

蔡英文老家房價大跌　單坪成交7..

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房..

等我死了房子送給你！　想全拿遺..

南屯房市夯　在地房仲點出：3大..

5年級台中人繁榮回憶　實錄「敬..

Joeman開箱7億「信義聯勤..

台中豪宅一哥「聯聚理安大廈」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

17人搶七期資深豪宅　他加價6..

「亞洲最大半導體設備商」營運中..

買在起漲點！鎖定北士科新洲美元..

房仲店頭來人量砍半　全聯會批央..

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在..

自行車友不捨！　高雄知名車行自..

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品..

蔡英文老家房價大跌　單坪成交7..

東森房屋狂歡購屋節　成為您成家..

影劇天王北漂30年終置產　北歐..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366