自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

記者張雅雲／高雄報導

「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，2016年開幕，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」車迷直呼不捨。信義房屋專家表示，該店是自由路至河堤路段間的明誠路，最後一棟可整合開發的透天，地價起碼180萬元起跳。

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▲「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」（圖／記者張雅雲攝）

▲3日一開店就湧入不少自行車迷來挖寶，之後會在高雄另找新據點繼續經營。（圖／記者張雅雲攝）

「277自轉車」目前共有台南、高雄、台北3店，高雄店位於左營明誠路，2016年開幕，已開幕8年，1樓為專業單車店，2樓以上為訓練基地，近期突在粉專無預警宣布，「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程，預計將出清至本月21日。」

▲該店2016年承租，已開幕8年。（圖／記者張雅雲攝）

而3日一開店就湧入不少自行車迷來挖寶，店員表示，21日後將暫停營業，之後會在高雄另找新據點繼續經營，中間會有短暫空窗期，至於新店位置尚未確定，屋主也未透露新買家身份。

對此，網友紛紛表示不捨，有網友回覆「感謝277這8年來的訓練，一路跟277成長，還真有點不捨！」、「好感傷，這裡有我胖了又瘦了又胖了的各種運動回憶。」

根據租賃實登顯示，該店2016年承租，地坪147.9坪、建坪181.7坪，為地上3樓透天，月租金16萬9600元，租期未公布。在地仲介預估，成交價落在2.6~2.9億元，目前整棟月租金約20萬元上下。屋主為自然人，實登成交價則無紀錄。

▲從民族路至自由路的明誠二路，沿線都是中古大樓。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋河堤店長何柏勳表示，從博愛路到民族路的明誠二路，已是相當熱鬧的商圈，沿線商家林立，從早到晚都能提供消費人潮，而從民族路至自由路的明誠二路，沿線都是中古大樓，該店可說是臨明誠路最後一棟可整合開發的透天建築。

何柏勳表示，以明誠路沿線的土地行情來看，因為成交量確實不多，在幾年前的成交就有超過150萬元的紀錄，依照區段的漲幅，地價單坪有機會拉到180~200萬元，區域以大樓店面為主，1樓租金約5~7萬元，以投報率來看其實不高。

277自轉車小檔案 位置 左營區明誠二路 坪數 地坪 147.9 坪、建坪 181.7 坪 屋齡 24 年 租金 16 萬 9600 元 地價 預估單坪 180~200 萬元

▲277自轉車小檔案。（ETtoday製表）

但若是以整合土地的角度，一起入手該店後方的鐵皮透天，周邊街道單坪土地價值約70~80萬元，整合基地後，合計可達314坪，雖為住4用地，但因沿線可建地相當稀有，加上左營預售新案，行情已達5~6字頭，新買家除了自然人置產外，也有機會吸引建商出手。

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