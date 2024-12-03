17人搶七期資深豪宅　他加價600萬、每坪38萬拿下

▲七期資深社區「華太怡然居」三拍出現17組人馬瘋搶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市位於老虎城對面、河南路三段上的七期資深社區「華太怡然居」出現法拍戶，今（3日）三拍98坪含2車物件，底價3008萬元，出現17組人馬瘋搶，最終由吳姓自然人，一舉加價約600萬元，以3605.9萬元得標，專家認為該社區釋出物件不多，推測投資人是買進自住。

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位在河南路三段的「華太怡然居」屋齡16年，屬於七期內相對資深的社區，樓高15樓，總戶數僅56戶，規劃單層4戶，近年少有交易，此次被拍賣戶位於8樓，總面積98坪，4房含2車，三拍破盤底價3008萬元，吸引市場不少人關注。

謙仁不動產簡剴延分析：「該社區地理條件好，自從二拍流標後，不少人在詢問物件細節，該戶客廳朝老虎城方向，視野採光相對好，以拍定價3605萬元來說，換算單坪38萬元，仍是比市場行情再略低一點。」

▲此次被拍賣戶總面積98坪，最終以3605萬元拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

業內人士透露，因該戶屋主也同樣具備不動產相關背景，雖然此戶係因公司對公司之間的財務糾紛導致被法拍，但屋主在法拍前都相當歡迎想要投標的民眾、房仲直接入門參觀，甚至屋主還曾想要自己標回來。

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