蔡英文老家房價大跌　單坪成交77萬創新低

記者項瀚／台北報導

台北市早期10大名宅之一、前總統蔡英文的老家「鑽石雙星大廈」，該老豪宅睽違1年再現交易，但房價行情大跌，每坪滑落到77萬元，創社區新低。在地房仲表示，敦化南路第一排基本單價在百萬以上，本次成交價不合理。

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▲「鑽石雙星大廈」每坪成交77萬元，創社區歷史新低。（圖／記者項瀚攝）

「鑽石雙星大廈」為大安區相當知名的老豪宅，不少住戶都大有來頭，甚至連前總統蔡英文都曾是住戶。最新實價揭露，該豪宅4樓戶以6000萬元交易，拆算單價僅77.5萬元，行情大跌，創下社區歷史新低紀錄。

攤開實價登錄紀錄，「鑽石雙星大廈」近年交易紀錄不多，2021年至今只有6筆交易，除了本次交易的戶別外，另外3筆成交單價落在105~124萬元，但都是中高樓層，為11~18樓區間。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「鑽石雙星大廈」就算是低樓層，哪怕是低樓層、哪怕是屋況不好，成交7字頭仍不合理，「這種A級地段、高總價物件的屋主，不可能傻子，行情滑落成這樣還賣，研判是特殊交易的機率高。」

黃獻寬指出，「鑽石雙星大廈」位於敦化南路二段，為台北市大安區鍍金級地段，單價百萬以上很正常，就連巷內中古華廈都已有8字頭身價。

▲「鑽石雙星大廈」近年成交行情整理 。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，「鑽石雙星大廈」規劃地上21層，1樓還有不小面積的迎賓車道，仍保持一定的氣派度，該社區也頗具「江湖地位」，為台北市早期10大名宅之一，也難怪即使屋齡已高，但近年仍有買家願以總價億元購置。

至於本次「鑽石雙星大廈」4樓戶成交單價滑落到7字頭，莊思敏表示，觀察敦化南路第一排大樓，享寬敞棟距、樹海景觀，成交行情仍可能受樓層高低，而有一些影響，但低樓層應也不至於低到7字頭。

莊思敏補充，敦化南路二段第一排，除了商辦、中大坪數豪宅，也有小坪數住宅產品，像是「林肯大廈」屋齡雖逼近50年，並規劃夾層，但近年成交單價也都站穩百萬，最高單價甚至來到127萬元。

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