「燒肉南霸天」起家厝11月底搬家　火鍋店低調秒接手

▲燒肉南霸天「碳佐麻里」府前店，堪稱碳佐麻里的「起家厝」，11月底搬家，秒有新店家將進駐。信（圖／翻攝自Facebook／碳佐麻里 精品燒肉 ）

記者張雅雲／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉店，堪稱碳佐麻里的「起家厝」，11月底搬家，秒有新店家將進駐。信義房屋專家表示，區段商業機能強，空租率低。

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碳佐麻里有燒肉南霸天之稱，目前只在南部展店，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改為碳佐麻里府前店，該店為有20年歷史的創始店，堪稱碳佐「起家厝」，最後營業日為11月24日，目前已在Google Maps顯示「永久歇業」。

目前碳佐麻里共有3間分店，分別為台南中華店、高雄高美店、高雄時代店，不過業者在粉專表示，這只是「搬遷」，12月7日將在台南新興園區再次開幕，讓不少在地人相當期待。

而府前店位於安平區府前路二段，據了解，該店地坪473坪、建坪125.65坪，在地人透露，租期到11月底，已有火鍋業者無縫接軌秒承租，品牌名稱不便公開，租金雖未透露，在地仲介預估，月租金落在60~70萬元。而該店成交及租賃均無公開。

▲安平五期重劃區，附近就是台南市政府永華市政中心，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南金華店專案經理黃琡珺表示，該店位於安平五期重劃區，附近就是台南市政府永華市政中心，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工人口快速進駐，在地消費力強，帶動商圈快速發展，生活機能愈來愈成熟。

黃琡珺指出，該區為新重劃區，若純租素地，承租方自行興建建物，租地自建模式的土地租金單坪約300~450元。若是已興建完成的透天店面租金，地坪大致落在1000~1300元，且因區段集客力愈來愈強，租客一退租馬上有人遞補承租。

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