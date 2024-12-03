東森房屋狂歡購屋節　成為您成家路上的最佳夥伴

▲東森房屋舉辦狂歡購屋節「買賣成交抽」與「專任委託抽」的抽獎活動。

圖、文／東森房屋提供

在2024年房產市場競爭激烈的背景下，東森房屋舉辦狂歡購屋節「買賣成交抽」與「專任委託抽」的抽獎活動，為消費者帶來雙重驚喜並打造專屬的購屋與售屋體驗。凡於活動期間內，完成符合指定條件即可參與抽獎，將有機會獲得豐厚獎品，實現圓滿成家與生活品質的雙重提升。

東森房屋行銷處經理葉沛堯表示：「2024年台灣房地產市場就像洗三溫暖一樣，我們期望透過這次活動，提升房產交易的效率與透明度，更為買賣雙方創造雙贏。『買賣成交抽』與『專任委託抽』將成為推動房市發展的雙引擎，帶來更高的服務體驗，同時助長市場活絡。」

活動從2024年12月2日（一）開始至2025年1月17日（五）結束。並安排於2025年2月4日（二）抽獎，過程將邀請東森房屋法務人員現場見證，並進行全程錄影，確保一切公正、公開。抽獎結果將在抽獎日後10個工作天內公布於活動網站和東森房屋的官方粉絲團。

葉沛堯強調，在未來我們將繼續深耕品牌精神，強化專業服務，透過正向的品牌形象與實力，成為連結消費者與市場的重要橋梁，秉持「在地 守法 誠信 專業」的核心價值，以「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」為服務宗旨，不論是買房或賣房，東森房屋都期待消費者把握此次難得的活動，讓每一位消費者感受到在交易過程中擁有專屬的服務體驗與東森房屋滿滿的誠意。

更多活動詳情和參與方式：https://www.etwarm.com.tw/actions/sp2024

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