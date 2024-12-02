台積工程師來了！　租屋需求大公開：偏好3區且要「大全配」

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄2奈米新廠11月底舉行設備進機典禮，比預期時程早逾半年進機，工程師也將陸續進駐，根據房仲指出，近期已有多組台積電工程師來租屋，依個人需求，大多偏好選擇左營高鐵特區、楠梓高大特區、橋頭高雄新市鎮3區，且房東必須家具、家電裝潢大全配。

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▲台積電高雄2奈米新廠11月底舉行設備進機典禮，比預期時程早逾半年進機，工程師也將陸續進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台積電高雄2奈米廠11月底舉行進機典禮，高雄市長陳其邁之前透露，原本是要在明年中旬進機、年底生產，但因為全球半導體先進製程需求強勁，因此提早半年進機。台積電在搶產能的情況下，不少工程師需提早進駐，也急著先租屋。

▲台積電員工大多要求要家具、家電俱全，最好是「可以一卡皮箱入住」。（圖／記者張雅雲攝）

台積電高雄廠位於高雄楠梓產業園區，廠區主要聯外道路包括後昌路、學專路、加昌路等，已有少數工程師陸續開始上班。

權威物業亞灣店經理陳柏勳表示，台積電員工主要租賃區域，以左營高鐵特區、楠梓高大特區、橋頭高雄新市鎮最受歡迎，這3區都有距離廠區不到30分鐘車程的特色，還有生活機能好、房租基期相對低等優勢，吸引工程師承租，且考慮時間都很短，大多利用一個周末一次帶看完介紹的多個物件，下個周末就會與屋主簽約。

▲台積電員工主要租賃區域，以左營高鐵特區、楠梓高大特區、橋頭高雄新市鎮最受歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產高雄楠梓國中加盟店長陳揚成透露，近2~3個月的租賃物件，有10~20組都是台積電員工簽約，除了距離近，台積電員工大多要求要家具、家電俱全，最好是「可以一卡皮箱入住」。

陳揚成表示，員工有家庭還是單身調派到高雄廠，需求也不同。若是重視生活機能，大多會選在左營高鐵特區，喜歡安靜氛圍或是有房租價格考量，會選擇楠梓高大特區，或是橋頭的高雄新市鎮，廠區沿大學南路通往高雄新市鎮，車程多花5~10分鐘，但房租相對較低。

陳柏勳表示，左營月租金落在2.5~3萬元，楠梓的話2房約2~2.5萬元，那橋頭租金比較接近楠梓，約2萬元上下。

行政區 主要生活圈 2房月租金 左營 高鐵特區 2.5~3萬 楠梓 高大特區 2~2.5萬 橋頭 高雄新市鎮 2萬上下

▲台積工程師主要租屋區。（ETtoday製表）

有在地人對台積電員工沒有直接購屋，選擇租屋相當不解，陳柏勳表示，畢竟工程師調來高雄上班，也不確定是否習慣環境、時間會調派多久，擔心未來工作變遷，因此有部分「以租代買」，租約以1年為主，即便是高階主管，已經確定在高雄工作3~5年，也是選擇先粗屋，「不是不購屋，而是沒那麼急。」

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