房仲店頭來人量砍半　全聯會批央行「亂棒打鳥」

▲房仲全聯會表示，央行打房後，店頭來客、約看組數砍半，且衝擊持續擴大中。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行9月重拳打房，房仲慘兮兮。房仲全聯會今（3日）表示，店頭來客、約看組數砍半，且衝擊持續擴大中。該會認為，這波房價大漲主要是因寬鬆貨幣、持續壓低利率，央行有不可迴避責任，呼籲央行要著重於如何有效引導充裕游資，而不是祭出第七波這種亂棒打鳥政策。

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房仲全聯會理事長王瑞祺指出，919央行第七波管制，來得又急又快，其衝擊力絕不亞於2016年首次實施房地合一稅，也更不及比去年平均地權條例新法，「目前預售市場已出現不少單週成交掛蛋，房仲店頭也出現來客、約看組數砍一半現象，衝擊持續擴大中。」

高雄市不動產仲介公會理事長郎德表示：「央行政策對仲介業者，很不友善，房仲業者快生存不下去。」台灣省不動產仲介聯合會理事長邱奕勝則喊話：「業者沒有悲觀的理由，相信陰天總會過去，光明總會到來。」

全聯會表示，央行必須清楚這一波台灣房地產上漲的最核心因素在於，全球寬鬆貨幣政策、央行持續壓低利率，「央行一手用力調控房市，一手極力壓低市場利率，不斷釋放貨幣到市場上，央行對於房價持續上漲有不可迴避責任，如何有效引導充裕游資，應有所作為。」

此外，全聯會強調，「央行七波信用管制，是突襲式地推出限貸令，令大眾與業者都措手不及，有違信賴保護原則，亂棒打鳥式的住宅政策，最終可能傷害的是廣大自用住宅的民眾，而不是資本雄厚的投機客。」

因此房仲全聯會建議政府，2025年召開「全國住宅問題及政策會議」。

▲央行七波信用管制，令大眾與業者都措手不及。（示意圖／記者張雅雲攝）

回顧房仲全聯會對2019~2024年的房市代表字分別為：亮、湧、宜、安、守、穩，預測2025年為「謹」。認為明年國際局勢仍大幅牽動景氣走勢，而國內電價物價蠢動，原物料價格居高不下，房價又位在新高，房市供需動向迷離，消費者應會更加小心、謹慎看待景氣變化，步步為營。

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