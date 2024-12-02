南屯房市夯　在地房仲點出：3大熱區、6大優勢

▲台中房仲點出南屯區房市6大優勢。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

南屯房市在夯什麼？在地房仲點出南屯6大優勢，包括交通便利、商業與生活機能完善、環境與居住品質佳、住宅需求穩定、房價相對合理。此外，他也介紹南屯3大中古購屋熱區，其中在嶺東商圈單價30萬元出頭，就有機會買到屋齡10多年的大樓社區。

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南屯區為近年台中房市發展的重點區域，也是交易熱區，為了什麼而熱？東森房屋南屯好市多加盟店長唐紹恆表示，南屯房市有6大優勢，分別為交通便利、商業與生活機能完善、環境與居住品質佳、住宅需求穩定、房價相對合理。

首先交通便利，唐紹恆指出，南屯交通網絡完善，鄰近高鐵台中站、台中市主要幹道，且與快速道路（如台74線）相接，無論是自駕或搭乘大眾交通工具，都能輕鬆達到市區或其他主要區域。至於生活機能，他介紹，南屯是台中重要商業區之一，擁許多大型購物中心、商場、超市和餐飲娛樂場所，此外還有不少醫療機構、教育資源等，方便居民的日常生活需求。

此外，唐紹恆強調，相較於台中市其他區域，南屯區的居住環境相對寧靜，擁有綠地與公園等自然景觀，適合家庭生活，而雖然區內住宅開發逐漸提升，許多新建案的設計仍注重舒適度與綠意，讓居民能在繁忙的都市生活中享有一定的自然環境，相當宜居。

唐紹恆接著表示，隨著台中市成長，特別是高鐵周邊的經濟發展，南屯區吸引了大量來自中部及其他地區的人口流入，這樣的流入帶動了當地住宅需求的穩定增長，尤其是對於首次購房的年輕家庭和投資者來說，南屯區具有較高的吸引力。

談到需求面，唐紹恆表示，隨著台中人口成長，進駐南屯的購屋族也顯著增加，而新案量體不算太高，中古委量也不高，整體房市供需呈現穩定。





▲據市調單位統計，南屯近1年每坪均價48萬元，比隔壁的西屯便宜10萬元。（圖／東森房屋提供）

房價方面，唐紹恆指出，據市調單位統計，南屯近1年每坪均價48萬元，比隔壁的西屯便宜10萬元，而對比於南邊的烏日，每坪也只高出約7萬元，南屯房價相對合理，即便近年房價漲高，但仍是購屋族可以接受的價碼。

唐紹恆介紹，南屯中古市場來看有3大交易熱區，分別是嶺東商圈以及已開發多年的五期、八期重劃區。嶺東商圈靠嶺東科大，區內還有精科園區，購屋需求強，以屋齡10~15年的電梯大樓來說，成交單價落在30~45萬元；五期重劃區則產品多元，大樓、透天都有，而中古大樓成交價也約在3~4字頭；八期重劃區則以高綠覆率出名，區內以3~4房產品為主，價格稍高一些，每坪成交價落在40~60萬元。

▲東森房屋南屯好市多加盟店長唐紹恆。（圖／東森房屋提供）

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