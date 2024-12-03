台中豪宅一哥「聯聚理安大廈」　再次刷新自家七期豪宅紀錄

▲「聯聚理安大廈」再次刷新自家七期豪宅紀錄，視野可橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，堪稱為無可取代的地段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期首棟突破百萬元單價的豪宅「聯聚瑞和大廈」中樓層交易總價1.8億元，根據2024年10月份實價登錄揭露，每坪單價實際拆算車位後，超過105萬元，刷新台中七期豪宅房價，距離不到一個月，坐落於國家歌劇院首排「聯聚理安大廈」再次刷新自家七期豪宅紀錄，據OPEN DATA資料顯示，最高成交單價127.2萬元，宣告台中七期頂級豪宅正式邁入單坪百萬時代。

以坐落秋紅谷首排的「聯聚瑞和大廈」來說，樓高43層，也是目前中台灣最高住宅大樓，坪數規劃165、330坪，當初亮相就以台中豪宅的頂級藏品在富豪圈引起高度關注，最狂的不是創價，而是該棟建築總價全都是「億元」等級交易。

近期聯聚甫推出的「聯聚理安大廈」更是再次刷新七期豪宅紀錄，據OPEN DATA資料顯示35樓、面積138.3坪物件，以單價127.2萬元成交，不是只打破自家紀錄，也是台中市前所未有的百萬時代領航價。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，「聯聚理安大廈」能有此亮眼成績有其道理，目前七期以外區域如14期已坐穩8字頭，水湳經貿園區9字頭上看百萬元，相形之下台中七期特區自重劃迄今已經相當成熟，不僅有市政府、市議會等重要據點，近來國際酒店、高端私人銀行也紛紛進駐，成熟的生活機能加上重劃規劃得宜，特區市容堪比國際大城市，單價上百萬主因有地段利基點的支撐。

陳炳辰說，「聯聚瑞和大廈」坐落秋紅谷首排、「聯聚理安大廈」坐落於台中國家歌劇院第一排，視野可橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，堪稱為無可取代的地段。

而中部地區消費者對建商品牌的偏好最明確，陳炳辰表示：「相同基地不同建商推案，不見得可以創價出售，此次由以美感著稱的聯聚建設所推出，規劃110、220坪市場少有大坪數預售案，整棟74戶，單純稀有的豪宅格局，加上與全球寶格麗飯店御用建築師義大利的ACPV ARCHITECTS合作，融合雙方優點，成功吸引重視美學、品質及追求穩健發展的高資產族購入。 」

▲「聯聚理安大廈」35樓以單價127.2萬元成交，不是只打破自家紀錄，也是台中市前所未有的百萬時代領航價。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，聯聚理安大廈，以「和光同塵」貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》 「和其光，同其塵。」意喻與周遭環境和諧共處，謙讓隨和卻不失原則的處事態度，在生活中追求平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念，也體現在其建築規劃與設計上。

「聯聚理安大廈」為聯聚建設三十週年系列作品，後續還有第二件新作「聯聚玉衡大廈」預計於年底推出，座落於秋紅谷公園第一排，51層樓至高視野的玉衡，以寬闊的中庭花園呼應周邊環境，出繁華、入寧靜，均質62坪的住宅規劃，讓更多聯聚追隨者有入主七期好宅的機會。

據透露，「聯聚玉衡大廈」戶戶面寬14.5米，該案尚未推出，已吸引眾多追求高品質的買家青睞，業界推估，以「聯聚理安」大坪數毛胚定位，已經邁入百萬單價來看，中坪數標配規劃的「聯聚玉衡」，不僅是超高層建築，以聯聚對於品質的講究與要求，加上聯聚品牌力的驅動，每坪單價也必然百萬元起跳。

基本資料

案名：聯聚理安大廈

基地位置：惠民路 (面歌劇院)

基地面積：840坪

規劃: 39F / B5

坪數：110・220坪

建築與空間設計：義大利設計大師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel