ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中豪宅一哥「聯聚理安大廈」　再次刷新自家七期豪宅紀錄

▲▼ 聯聚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聯聚理安大廈」再次刷新自家七期豪宅紀錄，視野可橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，堪稱為無可取代的地段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期首棟突破百萬元單價的豪宅「聯聚瑞和大廈」中樓層交易總價1.8億元，根據2024年10月份實價登錄揭露，每坪單價實際拆算車位後，超過105萬元，刷新台中七期豪宅房價，距離不到一個月，坐落於國家歌劇院首排「聯聚理安大廈」再次刷新自家七期豪宅紀錄，據OPEN DATA資料顯示，最高成交單價127.2萬元，宣告台中七期頂級豪宅正式邁入單坪百萬時代。

以坐落秋紅谷首排的「聯聚瑞和大廈」來說，樓高43層，也是目前中台灣最高住宅大樓，坪數規劃165、330坪，當初亮相就以台中豪宅的頂級藏品在富豪圈引起高度關注，最狂的不是創價，而是該棟建築總價全都是「億元」等級交易。

近期聯聚甫推出的「聯聚理安大廈」更是再次刷新七期豪宅紀錄，據OPEN DATA資料顯示35樓、面積138.3坪物件，以單價127.2萬元成交，不是只打破自家紀錄，也是台中市前所未有的百萬時代領航價。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，「聯聚理安大廈」能有此亮眼成績有其道理，目前七期以外區域如14期已坐穩8字頭，水湳經貿園區9字頭上看百萬元，相形之下台中七期特區自重劃迄今已經相當成熟，不僅有市政府、市議會等重要據點，近來國際酒店、高端私人銀行也紛紛進駐，成熟的生活機能加上重劃規劃得宜，特區市容堪比國際大城市，單價上百萬主因有地段利基點的支撐。

陳炳辰說，「聯聚瑞和大廈」坐落秋紅谷首排、「聯聚理安大廈」坐落於台中國家歌劇院第一排，視野可橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，堪稱為無可取代的地段。

而中部地區消費者對建商品牌的偏好最明確，陳炳辰表示：「相同基地不同建商推案，不見得可以創價出售，此次由以美感著稱的聯聚建設所推出，規劃110、220坪市場少有大坪數預售案，整棟74戶，單純稀有的豪宅格局，加上與全球寶格麗飯店御用建築師義大利的ACPV ARCHITECTS合作，融合雙方優點，成功吸引重視美學、品質及追求穩健發展的高資產族購入。 」

▲▼台中,七期,臺中國家歌劇院。（圖／記者姜國輝攝）

▲「聯聚理安大廈」35樓以單價127.2萬元成交，不是只打破自家紀錄，也是台中市前所未有的百萬時代領航價。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，聯聚理安大廈，以「和光同塵」貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》 「和其光，同其塵。」意喻與周遭環境和諧共處，謙讓隨和卻不失原則的處事態度，在生活中追求平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念，也體現在其建築規劃與設計上。

「聯聚理安大廈」為聯聚建設三十週年系列作品，後續還有第二件新作「聯聚玉衡大廈」預計於年底推出，座落於秋紅谷公園第一排，51層樓至高視野的玉衡，以寬闊的中庭花園呼應周邊環境，出繁華、入寧靜，均質62坪的住宅規劃，讓更多聯聚追隨者有入主七期好宅的機會。

據透露，「聯聚玉衡大廈」戶戶面寬14.5米，該案尚未推出，已吸引眾多追求高品質的買家青睞，業界推估，以「聯聚理安」大坪數毛胚定位，已經邁入百萬單價來看，中坪數標配規劃的「聯聚玉衡」，不僅是超高層建築，以聯聚對於品質的講究與要求，加上聯聚品牌力的驅動，每坪單價也必然百萬元起跳。

基本資料
案名：聯聚理安大廈
基地位置：惠民路 (面歌劇院)
基地面積：840坪
規劃: 39F / B5
坪數：110・220坪
建築與空間設計：義大利設計大師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel

關鍵字：台中七期豪宅聯聚理安大廈單坪百萬新紀錄聯聚百萬時代領航

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

17人搶七期資深豪宅　他加價600萬、每坪38萬拿下

台中市位於老虎城對面、河南路三段上的七期資深社區「華太怡然居」出現法拍戶，今（3日）三拍98坪含2車物件，底價3008萬元，出現17組人馬瘋搶，最終由吳姓自然人，一舉加價約600萬元，以3605.9萬元得標。

50分鐘前

「亞洲最大半導體設備商」營運中心開幕　代銷保守：房價創高難

台積電主要設備供應商之一、亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron （TEL） 台灣子公司「東京威力科創」台南營運中心3日開幕，可望挹注台南先進半導體產業量能，專家表示，善化房價近1年有11.9%漲幅，不過已難有創價空間。

1小時前

政策洗牌房市有利自住剛需　「買在起漲點」鎖定北士科新洲美元年

為了扭轉房價上漲的預期心理，央行總裁楊金龍今年第三季，祭出第7波選擇性信用管制，而在市場資金充沛、低利環境持續下，長線房價其實更加易漲難跌，而台北市的發展早已趨近飽和，台北市政府下一輪發展重點往北轉移，士林、北投有多個重大建設題材逐漸發酵。

3小時前

房仲店頭來人量砍半　全聯會批央行「亂棒打鳥」

央行9月重拳打房，房仲慘兮兮。房仲全聯會今（3日）表示，店頭來客、約看組數砍半，且衝擊持續擴大中。該會認為，這波房價大漲主要是因寬鬆貨幣、持續壓低利率，央行有不可迴避責任，呼籲央行要著重於如何有效引導充裕游資，而不是祭出第七波這種亂棒打鳥政策。

3小時前

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

在高雄相當知名的蓮潭國際會館，業者公告11月30日熄燈，大廳最知名的麵包店比飯店本業還紅，不少民眾趕在熄燈前大排長龍爆買一波，而原址將由陽明交大高雄分部進駐，預計明年4月招生。據實登統計，周邊中古房價1年已有46%漲幅，早買一年單坪可省12萬元。

4小時前

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

「277自轉車」是高雄最具盛名的專業自行車店，2016年開幕，沒想到突在粉專無預警宣布「由於屋主已將此地售出，因此我們即將再啟程。」車迷直呼不捨。信義房屋專家表示，該店是自由路至河堤路段間的明誠路，最後一棟可整合開發的透天，地價起碼180萬元起跳。

6小時前

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品牌「手骨粗」空燒1440萬

天氣漸冷正是鍋物餐廳大發利市的好時機，過去在文心路四段經營超過8年的「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」，2022年因租約到期退場，原店址隨即以45萬元高租金迎來下家，如今2024年12月該店面依然「屹立不搖」帆布高掛，專家分析有可能是建築修改、品牌定位問題。

6小時前

蔡英文老家房價大跌　單坪成交77萬創新低

台北市早期10大名宅之一、前總統蔡英文的老家「鑽石雙星大廈」，該老豪宅睽違1年再現交易，但房價行情大跌，每坪滑落到77萬元，創社區新低。在地房仲表示，敦化南路第一排基本單價在百萬以上，本次成交價不合理。

8小時前

東森房屋狂歡購屋節　成為您成家路上的最佳夥伴

在2024年房產市場競爭激烈的背景下，東森房屋舉辦狂歡購屋節「買賣成交抽」與「專任委託抽」的抽獎活動，為消費者帶來雙重驚喜並打造專屬的購屋與售屋體驗。凡於活動期間內，完成符合指定條件即可參與抽獎，將有機會獲得豐厚獎品，實現圓滿成家與生活品質的雙重提升。

8小時前

影劇天王北漂30年終置產　北歐風幸福宅迎二胎

「人生難買早知道，萬般皆因沒想到」北漂30年、年過半百的戲劇搞笑天王馬力歐，終於買了人生第一間房；老婆「蜜媽」也懷孕了，喜迎第二胎；優渥設計師葉巧偵為新家用心配置實木家具和超耐磨木地板，讓39年老屋變身北歐風幸福宅，這麼多好事一起降臨，讓馬哥直呼「真的走老運了」。

9小時前

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品..

台積工程師來了！　租屋需求大公..

「燒肉南霸天」起家厝11月底搬..

蔡英文老家房價大跌　單坪成交7..

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房..

等我死了房子送給你！　想全拿遺..

南屯房市夯　在地房仲點出：3大..

5年級台中人繁榮回憶　實錄「敬..

Joeman開箱7億「信義聯勤..

台中豪宅一哥「聯聚理安大廈」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

17人搶七期資深豪宅　他加價6..

「亞洲最大半導體設備商」營運中..

買在起漲點！鎖定北士科新洲美元..

房仲店頭來人量砍半　全聯會批央..

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在..

自行車友不捨！　高雄知名車行自..

閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品..

蔡英文老家房價大跌　單坪成交7..

東森房屋狂歡購屋節　成為您成家..

影劇天王北漂30年終置產　北歐..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366