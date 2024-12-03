閒置32個月沒退租！　麻辣鍋品牌「手骨粗」空燒1440萬

記者陳筱惠／台中報導

天氣漸冷正是鍋物餐廳大發利市的好時機，過去在文心路四段經營超過8年的「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」，2022年因租約到期退場，原店址隨即以45萬元高租金迎來下家，如今2024年12月該店面依然「屹立不搖」帆布高掛，專家分析有可能是建築修改、品牌定位問題。

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▲2022年文心路四段「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」舊址以45萬元出租，新店家至今空燒1440萬元未見開店。（圖／記者陳筱惠攝）

「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」當時營業到2022年3月20日，不到10天就有新租客接手，實價登錄揭露，3月30日該房東就簽訂新租約，約定以月租金45萬元承租屋齡22年，地坪343坪、建坪233.32坪的1、2樓空間，每坪租金1929元。

至今超過32個月，店面外觀已被塗鴉客入侵，圍籬雖貼上「此處有錄影監視」的警告標語，但現址看起來仍是聞風不動，讓附近居民議論紛紛。

▲據了解當初承租的店家2年來並未退租。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年正逢疫情當道，神秘店家當時雖然未秀出新店面名稱，但施工人員透露會開餐廳，且同樣是麻辣火鍋店，未料時隔2年多，來到2024年底，雖然帆布卸下露出建築外觀，該店面仍呈現閒置狀態，若以月租金45萬元來計算，接手者已經空燒超過1440萬元。

而據傳，接手的業者為全台知名的麻辣鍋集團，旗下有多個品牌，涵蓋麻辣鍋、燒肉等，在台中也有分店，且展店位置都位於一級的餐飲戰區，查閱該集團的職缺，也未見台中市北屯區的職缺釋出，店面未來前景不明。

群義房屋文華甘心店溫峻豪說：「這樣的狀況並不多見，但是在中部也不算首例，舉例來說2020年時，台中朝富路上原藝人羅時豐的『客家本色』歇業，也立刻被餐飲集團以月租35~40萬元承租，在歷經設計變更、重建、另規劃停車空間後，也才於2024年6月開出『茶六燒肉』，中間時間約空燒4年，房租繳納金額粗估也是上千萬元。」

▲原「客家本色」2020年歇業後在歷經設計變更、重建、另規劃停車空間後於2024年6月開出「茶六燒肉」，中間時間約4年。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，以「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」舊址，該店面雙面臨路、距離捷運站出口不遠，且餐廳除了有自設停車場外，正對面還有另一間收費停車場，對於習慣以車代步、且市中心車位一位難求的台中消費者來說，信義房屋文心捷運店主任林俊明認為：「店面的停車條件實在太有吸引力！」

不過以目前餐飲業市況來說，溫峻豪認為：「大型餐飲集團，未來走向有望朝向大店切割模式，先承租大型店面，再利用旗下各式品牌進駐的方式，當『自己集團的二房東』，去分散租金壓力，尤其是獨立角間又有廣告效益的店面將成為大型集團首選。」

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