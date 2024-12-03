▲政策洗牌房市有利自住剛需，「買在起漲點」鎖定北士科新洲美元年。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

為了扭轉房價上漲的預期心理，央行總裁楊金龍今年第三季，祭出第7波選擇性信用管制，而在市場資金充沛、低利環境持續下，長線房價其實更加易漲難跌，而台北市的發展早已趨近飽和，台北市政府下一輪發展重點往北轉移，士林、北投有多個重大建設題材逐漸發酵，其中，北士科更是全台第一個智慧城市示範區，引進科技、醫療產業，未來新型態辦公室大樓群聚的效應，將創造此區住宅市場需求，因此，北士科相對市中心，更具題材增值空間。

▲▼北士科是全台第一個智慧城市示範區，相對市中心，更具題材增值空間。（圖／記者鄭遠龍，下同）

財經專家盧燕俐認為，北士科是雙北地區最閃亮的一個重劃區，「主要是因為它有幾個題材難以替代，第一個就是AI產業、第二個就是生技醫療產業，附近也有一些比較大型的教學醫院，再加上因為它題材真的很多，所以包括像是金仁寶、新光人壽等等，都已經陸續紛紛進駐，同時在設計上面，也加入智慧城市的概念，所以在這麼多題材的簇擁之下，我個人認為，其實對自住客來說，現在反而是進場的好時機」。

▲▼財經專家盧燕俐認為，北士科是雙北地區最閃亮的一個重劃區。

近年來全台房貸出現Ｍ型化趨勢，民眾購屋要最新的，根據聯徵中心全台新增房貸資料發現，屋齡未滿3年的新屋貸款佔比最高，由此可知，無論政策環境如何變動，民眾嚮往購買新區新房的需求不會改變。其中，北士科住宅面積僅占全區總面積約14%，稀缺且具有區域發展潛力的未來住宅，將成為台北巿最吸金的標的。深受科技新貴、金融菁英、醫師等北市高端客層青睞，也有自營商、台商等以精準前瞻眼光為下一代搶先佈局。

▲北士科住宅面積僅占全區總面積約14%，稀缺且具有區域發展潛力的未來住宅，將成為台北巿最吸金的標的。

達麗河蕴專案經理廖川任表示，「北士科是一個科技生技園區 ，科技業在台灣來講，目前是整個支撐GDP以及經濟成長最大的一個產業，所以在這個產業的支撐之下，北士科未來發展是非常具有潛力的，而重劃區其實就是一個票房保證，其實已經有很多歷史經驗可以借鏡，所以佈局在重劃區第一波，是相對安全的選擇」。

▲▼達麗河蕴專案經理廖川任表示，北士科未來發展是非常具有潛力的，而重劃區其實就是一個票房保證，所以佈局在重劃區第一波，是相對安全的選擇。

廖川任也提到，「達麗河蕴」擁有1500坪大基地，在台北市裡面非常難得可貴，現今大部分的建案，為了容積獎勵，會把社區花園做開放式的規劃，但「達麗河蕴」是做私院莊園，把整個社區圍起來，相對在隱私性或質感上比較好，以「達麗河蕴」相同的條件，放到台北市各個區域，它的價格絕對是50%-80%以上的漲幅，所以用相對低基期的一個單價條件，可以入手這樣規劃產品是很難得的。

▲▼「達麗河蕴」擁有1500坪大基地，並規劃私院莊園，把整個社區圍起來，在隱私性或質感上比較好。

台北巿最後一塊大型重劃區，串連內科2.0計劃、南港生技聚落計劃，北士科由政府主導、重大建設齊發超速啟動，其中，新洲美段的水岸環境與整齊街廓，即將成為台北市新富人區，產業、交通、生活全部到位，鎖定北士科新洲美元年，買在起漲點。

▼產業、交通、生活全部到位，鎖定北士科新洲美元年，買在起漲點。

