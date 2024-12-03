20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

▲在高雄相當知名的蓮潭國際會館11月30日熄燈，大廳最知名的麵包店比飯店本業還紅，不少民眾趕在熄燈前大排長龍爆買一波。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在高雄相當知名的蓮潭國際會館，業者公告11月30日熄燈，大廳最知名的麵包店比飯店本業還紅，不少民眾趕在熄燈前大排長龍爆買一波，而原址將由陽明交大高雄分部進駐，預計明年4月招生。據實登統計，周邊中古房價1年已有46%漲幅，早買一年單坪可省12萬元。

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高雄蓮潭會館位於左營區崇德路，高市府2005年起以ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer，改建-營運-移轉)方式，委由台灣首府大學經營，因租約到期，11月30日熄燈，原址由陽明交大高雄分部進駐，同時，配合台積電等產業在高雄設廠，招收半導體及AI產業碩博士生，預定明年4月起招生。

最讓在地民眾不捨的，就是設在高雄蓮潭會館附設的烘焙坊， 不少民眾趕在熄燈前大排長龍爆買一波，該麵包店被在地人盛讚「比本業還紅」，一想到熄燈後就吃不到直呼可惜，還有民眾到粉專留言，詢問會不會開新店？

舊址之後將轉型陽明交大高雄分部，車程約10分鐘可到台積電楠梓2奈米先進製程廠區，產學合作明年即將落地發酵，直接帶動區域發展。

▲蓮潭國際會館舊址由陽明交大高雄分部進駐，預定明年4月起招生。（圖／記者張雅雲攝）

根據高雄實價網統計，距離陽明交大高雄分部最近的生態園區站生活圈，區域5年以上中古屋，均價為38.4萬元，去年均價為26.2萬元，出現46.5%的漲幅，早買一年單坪可省12萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰分析，左營區受惠鄰近台積電等產業議題，生態園區站距離高鐵左營站、巨蛋站分別只有1站的距離，生活、交通機能都相當便利，才會帶動自住客勇於追價。

鄭啟峰分析，該區機能成熟，中古物件類型多元，區內還有不少屋齡高的2字頭物件，新推案也不多，拉低區域行情，不過在今年均價達3字頭後，近期又有央行信用管制，買氣出現停滯，不少買家已暫時觀望。

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