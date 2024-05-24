租金10萬小事　房客是「外商主管」超爽？網曝：看不上5、6萬的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人會買房整理出租當包租公，租金用來付房貸。就有網友表示，「每次在討論租屋行情，2房2.2萬、3房3萬，差不多勉強cover利息」，這時就會有人蹦出來說，若找外商主管當房客，租金可以開5、6萬，不禁好奇「租給外商主管究竟是不是都市傳說？」引發話題。

有網友在PTT的home-sale板請益「外商主管租五六萬是都市傳說嗎？」看到每次在討論租屋行情，說2房租2.2萬、3房3萬是「差不多勉強cover利息」時，就會有人蹦出來，稱租給外商主管可以拉到五六萬，不只利息，連本利都可以cover，讓他好奇是不是真的，也有人秒回「哪裡來這麼多的外商主管？」

結果馬上有網友分享，「我以前公司被外派來的美國仔，月租12萬的= =，地點天母XD，貧窮限制你的眼界了」、「有的租金是含管理費，跟管家定期打掃的」、「5、6萬這種他們看不上」、「有遇過20萬的，會去住信義路傑仕堡，不會在市場上找一般房東」、「這種case真的有，但代管的費用也不低，獲利不見得比較高。」

還有人表示，「我們公司外派來台灣工作的，房租一個月都是10-15萬，給你參考，天母、大安、信義、六張犁都是他們喜歡住的地方」、「我們外派的總經理就是住六張犁啊XD 他說上班很方便，我還沒仔細看哪一棟就是」、「去年底有英國租20萬／月，大直10年大樓，但租客跟社區都很頂。」