女房客房間1處抽出「毛茸茸毯子」髒爆？老師傅搖頭：會洗的不多

▲原PO抽出濾網瞬間傻眼。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨。」有女網友貼出一張照片，只見她拿著一塊長方型、微微彎起來的東西，表面還毛茸茸的，乍看之下有點像踩腳墊，但其實這是「冷氣濾網」。就有冷氣師傅指出，「男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」，話題引發討論。

一名女網友日前在「爆廢1公社」貼出照片，可以看到冷氣濾網已經積滿厚厚一層灰，甚至感覺有點像毛茸茸的踩腳墊或地毯。原PO也在留言處透露，這塊濾網大約一年沒清。

照片一出，一票人秒看傻，「陳年老灰」、「這個猛，我還好我都會自己清，太髒會不涼、又浪費電，不敢跟自己荷包過不去」、「鼻子都不會過敏？」「全身起癢」、「我感覺到鼻子不舒服了。」

不過，就有冷氣師傅現身，「我做冷氣20幾年，套房出租的男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的。」還有過來人也表示，「其實我也是專門維修、洗冷氣的師傅教導，才知道要如何拆洗冷氣濾網。而且房客有可能不敢亂更動房東家電、家具裝置之類的。」

不少人也點頭，「某天去親戚家，聽對方說家中冷氣不冷又沒風，一問才知對方連濾網怎麼開都不會。幫忙研究一打開拿下來清，我只覺得像是毛衣那般厚又扎實，真是開眼界」、「自己遇到十個中有四個不知道冷氣濾網要洗，跟（不知道）原來冷氣有濾網的也不佔少數，每次接到很多很急的說冷氣漏水都遇到這種。」